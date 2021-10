Cúc Hoạ mi đầu mùa xuống phố, dân buôn hét giá cả trăm nghìn/bó

Những ngày gần đây, trên đường phố Hà Nội đã xuất hiện cúc Hoạ mi. Đây là loại hoa báo hiệu của thời điểm chuyển mùa của miền Bắc. Cúc Hoạ mi là loại hoa đặc trưng của Hà Nội, chỉ nở khi thời tiết bắt đầu trở lạnh. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, giá cúc Hoạ mi năm nay cao hơn nhiều so với những năm trước đó. Theo đó, giá mỗi bó cúc Hoạ mi được bán trên đường phố Hà Nội hiện nay có giá giao động trên dưới 100.000 đồng/bó. Do đây là loại hoa rất đặc biệt chỉ xuất hiện khi tiết trời đẹp nên dù giá hoa đắt nên vẫn rất nhiều bạn trẻ mua vừa để chụp ảnh, vừa để mang về cắm. Anh Bùi Văn Kiên - bán hoa trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) cho biết, do dịch bệnh COVID-19 nên diện tích trồng hoa năm nay bị thu hẹp nên giá hoa đắt hơn mọi năm. Giải thích thêm về việc giá hoa đắt, anh cho rằng đợt mưa kéo dài vừa qua cũng khiến các vườn hoa khó thu hoạch, thậm chí bị hỏng nhiều. Cúc Hoạ mi thường xuất hiện trong khoảng thời gian đầu của mua Đông và kết thúc sớm trong vòng 1 tháng. Cúc Hoạ mi có màu trắng thuần khiết rất phù hợp để khoe sắc dưới tiết trời nắng nhưng có phần se lạnh của Hà Nội. Những xe hoa cúc Hoạ mi xếp thành hàng dài cũng khiến đường phố Hà Nội lấy lại được vẻ đẹp đặc trưng sau thời gian dài vắng vẻ. Chợ hoa Quảng Bá

