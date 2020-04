COVID-19: Vì sao không cần phải đua nhau tích trữ thực phẩm?

Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều ngày 2/4, tại siêu thị Big C Thăng Long (Trần Duy Hưng, Hà Nội) các mặt hàng phục vụ nhu cầu của người dân khá đa dạng và tràn ngập. Nguồn cung dồi dào, nước rửa tay, gel sát khuẩn khô đủ các loại được bày bán tràn ngập bên trong siêu thị Big C Thăng Long. Khách hàng tha hồ lựa chọn sản phẩm nước rửa tay, gel sát khuẩn khô đề phòng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Mặt hàng khẩu trang kháng khuẩn cũng đa dạng các loại. Từ các loại khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang thường, loại 2 lớp, 3 lớp được bày bán với giá bình dân cho khách hàng. Trứng được xếp đầy các kệ phía gian hàng thực phẩm. Mặt hàng này được siêu thị khuyến mãi để hỗ trợ khách hàng và kích cầu tiêu dùng. Thùng mì gói các loại được xếp đầy và bày ở nhiều khu vực giúp khách hàng dễ dàng chọn mua. Chia sẻ với báo chí trước đó, đại diện siêu thị Big C Thăng Long cho biết vẫn cam kết phục vụ đủ hàng cho người dân, người dân không cần tích trữ quá nhiều, các mặt hàng đều được giữ nguyên giá, cam kết không tăng. Các loại mặt hàng nhu yếu phẩm khá dồi dào, người dân không cần phải gom hàng dự trữ trong thời gian cách ly toàn xã hội 15 ngày. Khu gian hàng bày bán giấy vệ sinh đầy ắp sản phẩm. Các loại hoa quả tươi cũng được cung ứng lấp đầy kệ. Đa dạng các thực phẩm củ quả, khách hàng không nên quá lo lắng về hàng hóa ở siêu thị. Người dân không cần thiết phải đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ ở thời điểm cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày vì dịch COVID-19. Rau củ quả vẫn là mặt hàng được khách hàng chọn lựa mua nhất. Mặt hàng hoa quả được cung cấp khá nhiều và khuyến mãi, đảm bảo sức mua của người dân. Lượng khách hàng đến siêu thị chiều ngày 2/4 không quá đông. Các tủ thực phẩm thịt tươi sống tràn ngập, khách không lo thiếu hàng. Để bảo vệ an toàn cho bản thân và khách hàng siêu thị Big C Thăng Long đã dựng vách ngăn ở quầy thanh toán, đồng thời dán vạch khoảng cách để khách xếp hàng chờ thanh toán. Đại diện Big C cho biết: "Hưởng ứng phong trào cả nước cùng chung tay đẩy lùi COVID-19, chúng tôi đã lên kế hoạch chống dịch cho siêu thị với câu "2m cách xa - Cô Vy xê ra".

Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều ngày 2/4, tại siêu thị Big C Thăng Long (Trần Duy Hưng, Hà Nội) các mặt hàng phục vụ nhu cầu của người dân khá đa dạng và tràn ngập. Nguồn cung dồi dào, nước rửa tay, gel sát khuẩn khô đủ các loại được bày bán tràn ngập bên trong siêu thị Big C Thăng Long. Khách hàng tha hồ lựa chọn sản phẩm nước rửa tay, gel sát khuẩn khô đề phòng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Mặt hàng khẩu trang kháng khuẩn cũng đa dạng các loại. Từ các loại khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang thường, loại 2 lớp, 3 lớp được bày bán với giá bình dân cho khách hàng. Trứng được xếp đầy các kệ phía gian hàng thực phẩm. Mặt hàng này được siêu thị khuyến mãi để hỗ trợ khách hàng và kích cầu tiêu dùng. Thùng mì gói các loại được xếp đầy và bày ở nhiều khu vực giúp khách hàng dễ dàng chọn mua. Chia sẻ với báo chí trước đó, đại diện siêu thị Big C Thăng Long cho biết vẫn cam kết phục vụ đủ hàng cho người dân, người dân không cần tích trữ quá nhiều, các mặt hàng đều được giữ nguyên giá, cam kết không tăng. Các loại mặt hàng nhu yếu phẩm khá dồi dào, người dân không cần phải gom hàng dự trữ trong thời gian cách ly toàn xã hội 15 ngày. Khu gian hàng bày bán giấy vệ sinh đầy ắp sản phẩm. Các loại hoa quả tươi cũng được cung ứng lấp đầy kệ. Đa dạng các thực phẩm củ quả, khách hàng không nên quá lo lắng về hàng hóa ở siêu thị. Người dân không cần thiết phải đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ ở thời điểm cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày vì dịch COVID-19. Rau củ quả vẫn là mặt hàng được khách hàng chọn lựa mua nhất. Mặt hàng hoa quả được cung cấp khá nhiều và khuyến mãi, đảm bảo sức mua của người dân. Lượng khách hàng đến siêu thị chiều ngày 2/4 không quá đông. Các tủ thực phẩm thịt tươi sống tràn ngập, khách không lo thiếu hàng. Để bảo vệ an toàn cho bản thân và khách hàng siêu thị Big C Thăng Long đã dựng vách ngăn ở quầy thanh toán, đồng thời dán vạch khoảng cách để khách xếp hàng chờ thanh toán. Đại diện Big C cho biết: "Hưởng ứng phong trào cả nước cùng chung tay đẩy lùi COVID-19, chúng tôi đã lên kế hoạch chống dịch cho siêu thị với câu "2m cách xa - Cô Vy xê ra".