Công viên Tuổi trẻ Thủ đô bị “biến tướng” thành nhà hàng, quán bia...

Dự án công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, với quy mô 26,4ha, tổng mức đầu tư trên 280 tỷ đồng.

Công viên có phía Bắc giáp đường Trần Khát Chân, phía Nam giáp đường Thanh Nhàn, phía Đông giáp đường Kim Ngưu, phía Tây giáp đường Võ Thị Sáu, do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội xây từ năm 2002. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm khai thác, công viên đã buộc phải đóng cửa và bỏ hoang từ đó đến nay.

Đến tháng 6/2016, Hà Nội có quyết định chuyển giao công viên Tuổi trẻ Thủ đô thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ (Tổng Công ty Du lịch Hà Nội) sang Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội quản lý.

Vốn được kỳ vọng là trung tâm thể thao, giải trí cho giới trẻ Hà Nội, song nhiều năm nay, công viên Tuổi Trẻ Thủ đô trở nên lộn xộn, bát nháo do bị “xẻ thịt” cho các nhà hàng, quán cafe, siêu thị, quán bia, trung tâm tổ chức tiệc cưới, sân tenis thuê lại.

Nằm tại vị trí cổng vào của công viên Tuổi trẻ Thủ đô là công trình Trung tâm tổ chức sự kiện Cung Xuân.

Cung Tuổi trẻ đã biến tướng, trở thành địa điểm tập gym.

Nhà hàng Queen Bee II mọc lên trên ô đất được quy hoạch là đất cây xanh.

Một số nhà hàng được mở ngay giữa trung tâm công viên và hoạt động tấp nập suốt ngày đêm, khách đến đây có thể thoải mái đỗ xe bất kể chỗ nào.

Đường ven hồ bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh quán bia phục vụ các khách nhậu.

Một công trình nhà hàng được xây dựng kiên cố lấn chiếm cảnh quan trên mặt hồ Thanh Nhàn. UBND Hà Nội xác định trong khuôn viên của công viên Tuổi trẻ Thủ đô, 14 hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng (sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng) như các nhà hàng, bể bơi, nhà đa năng, sân tennis...

Trong khuôn viên công viên xuất hiện nhiều bãi trông giữ ô tô tự phát.

Chỗ trống trong công viên được tận dụng làm bãi trông xe ô tô.

Nhiều hàng quán nhếch nhác vô tư bán hàng trong khuôn viên công viên.

Trong khi đó, theo ghi nhận thực tế tại công viên, các hạng mục phục vụ cộng đồng thì xuống cấp nghiêm trọng, cũ nát, do không được duy tu bảo dưỡng.

“Vòng quay mặt trời” là một hạng mục lớn trong quần thể vui chơi giải trí được xây dựng trong công viên Tuổi trẻ Thủ đô, bây giờ trở thành khối sắt hoen rỉ, mục ruỗng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Toàn bộ các trụ sắt hoen rỉ chống đỡ hệ thống vòng quay phía trên khiến người dân không khỏi lo sợ mỗi khi đi qua.

Phía bên ngoài vòng quay mặt trời được rào dây thép gai, nghiêm cấm người dân lại gần.

Vị trí công viên Tuổi trẻ Thủ đô nằm ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Google Maps.





