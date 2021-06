Cơ ngơi nguy nga như cung điện của mỹ nhân Việt

Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người phải trầm trồ khi nhiều lần thể hiện độ giàu và "chịu chơi" khó ai sánh bằng. Trong thời gian nghỉ dịch, người đẹp hé lộ những bức ảnh đẹp từ sân thượng trong nhà. Ảnh: FBNV Biệt thự của Lý Nhã Kỳ được xây dựng như một tòa lâu đài tráng lệ theo phong cách kiến trúc châu Âu nằm nổi bật, bề thế bên sông Sài Gòn. Ảnh: Zing Có thông tin cho rằng, giá trị căn biệt thự xấp xỉ 50 tỷ song giá trị của nó có thể cao hơn nhiều. Ảnh: Internet Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự không khác gì một tòa lâu đài. Nội thất bên trong xa hoa với nhiều chi tiết ốp đá kim cương, dát vàng sang trọng. Ảnh: Internet Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự không khác gì một tòa lâu đài. Nội thất bên trong xa hoa với nhiều chi tiết ốp đá kim cương, dát vàng sang trọng. Ảnh: Internet Không gian sống của Giáng My được thiết kế tinh tế theo phong cách tân cổ điển với đường nét kiến trúc đặc biệt cùng màu sắc nhã nhặn. Ảnh: Vietnamnet Sân thượng được Giáng My trồng nhiều hoa hồng và thiết kế thành khu vực thưởng trà, thư giãn. Ảnh: Lao động Khu vực bàn tiệc trong biệt thự của Giáng My không khác gì một khách sạn 5 sao. Ảnh: Lao động Sau khi kết hôn với doanh nhân Tuấn John, Lan Khuê tận hưởng cuộc sống hạnh phúc đằng sau cánh cửa hào hôn. Người đẹp sống trong căn biệt thự của gia đình tại TP HCM. Ảnh: Internet Biệt thự dát vàng có kiến trúc kiểu châu Âu, lộng lẫy tựa tòa lâu đài với tông màu trắng chủ đạo. Ảnh: Internet Nhiều người ví ngôi biệt thự của Lan Khuê xa hoa như "cung điện" trong cổ tích. Ảnh: FBNV Vừa qua, không để những ngày nghỉ dịch nhàm chán, Lan Khuê tổ chức một buổi picnic nhỏ ngay trong vườn nhà. Nếu không nói mọi người cứ ngỡ như đang ở một resort cao cấp. Ảnh: FBNV Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

