Có gì trong biệt thự to như cung điện của Hoa hậu Giáng My?

Sau 30 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu đều Hùng 1992, Hoa hậu Giáng My sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Trong đó, đáng chú ý nhất là căn biệt thự triệu đô nằm ở vị trí đắc địa tại quận 2 (TP HCM). Biệt thự của Hoa hậu Giáng My được thiết kế với phong cách tân cổ điển sang trọng. Phòng khách được bài trí thoáng đãng với nhiều hoa tươi. Bàn ăn sang chảnh theo phong cách hoàng gia. Trong khuôn viên biệt thự còn có cả một hồ cá Koi đẹp mắt Nhìn từ bên ngoài, căn nhà của Hoa hậu Giáng My không khác một toà lâu đài trắng. Đặc biệt, khu sân thượng được người đẹp trồng thành cả một vườn hoa rực rỡ. Hoa hậu Giáng My thiết kế những khối sắt vòng cung sơn trắng uyển chuyển để treo các giỏ hoa như một vu vườn cổ tích. Một góc khác của biệt thự được Hoa hậu Đền Hùng trồng nhiều hoa cúc vàng. Hàng rào được bao phủ bởi nhiều mảng xanh. Ngoài hoa, người đẹp còn trồng nhiều loại cây ăn trái và rau xanh. Mùa dịch, Giáng My không cần đi chợ mua rau và trái cây vì cây trái trong vườn có đủ cho gia đình dùng. Vườn thanh long được nàng hậu trồng bài bản khi thiết kế khung sắt để cây dễ bám vào. Nguồn ảnh: FBNV Video: Miền quê của những vườn rau hạnh phúc. Nguồn: Tin Tức VTV24

