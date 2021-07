Choáng ngợp mức giá siêu đắt của 7 loại trái cây cao cấp Nhật Bản

Cuối tháng 6 vừa qua, các nhà nông nghiệp Nhật Bản khiến công chúng choáng váng vì mức giá bán một hộp cherry gồm 15 quả thượng hạng, giá 450.000 Yen (tương đương 93,7 triệu đồng). Tính trung bình, mỗi trái cây cao cấp này có giá hơn 6 triệu đồng. Ảnh: Mainichi. Mỗi quả cherry giống Aomori Heartbeat có chiều ngang tới 3,1 cm, to hơn nhiều so với các loại khác được bán trên thị trường. Màu sắc bóng bẩy, đỏ mọng. Mùi vị ngọt đậm, không loại cherry nào sánh bằng. Ảnh: Mainichi. Dưa lưới Yubari nổi tiếng ở Nhật Bản từng đạt kỷ lục trong buổi đấu giá hồi tháng 5/2019 ở mức 45.000 USD (hơn 1 tỷ đồng)/cặp. Ảnh: Japan times Dưa lưới Yubari Nhật Bản có giá đắt như vậy bởi người trồng chỉ chọn một quả đẹp và chất lượng nhất ở mỗi cây. Họ tưới nước thủ công bằng tay và theo dõi sát sao. Dưa có vị ngon ngọt tự nhiên, mọng nước và giòn, mát lạnh. Japan times Dưa hấu đen Densuke được mệnh danh "vua" của các loại dưa hấu trên thế giới. Quả dưa hấu vỏ đen này lập kỷ lục khi người mua trả giá gần 6.000 USD/quả (tương đương 138 triệu đồng). Ảnh: Bokksu Giống dưa này có giá đắt bởi mỗi mùa vụ chỉ thu hoạch được gần 100 quả tại thành phố Hokkaido. Ảnh: Bokksu Trong cuộc đấu giá năm 2019 ở Nhật Bản, một chùm nho Ruby Roman 24 quả đã được bán với giá 11.000 USD. Như vậy, mỗi quả nho có giá 460 USD (hơn 1 triệu đồng). Ảnh: OD Ruby Roman là một loại nho đỏ có nguồn gốc từ tỉnh Ishikawa và được kiểm tra nghiêm ngặt để được chứng nhận là nho Ruby Roman. Mỗi quả nho nặng hơn 20 gram với lượng đường tạo ngọt không quá 18%. Ảnh: Japan times Xoài Taiyo no Tamago hình dạng giống như một quả trứng có giá lên tới 4.600 USD/cặp (105 triệu đồng). Quy trình trồng và chăm sóc xoài Taiyo no Tamago đòi hỏi rất nhiều công phu như bọc lưới cho từng trái, đảm bảo trái nào cũng nhận được đủ ánh sáng mặt trời....Ảnh: Printest Quả táo Sekai Ichi có thể nặng tới 1kg và được bán với giá khoảng 21 USD (gần 500.000 đồng). Táo Sekai được ưa chuộng vì kích thước lớn và hương vị thơm ngon. Ảnh: Printest Trong khi tất cả giống táo khác trên thế giới đều được áp dụng quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch... bằng máy móc thì táo Sekai Ichi lại hoàn toàn thủ công. Khi ra hoa, toàn bộ vườn táo được thụ phấn bằng tay. Ảnh: Printest Người Nhật đã phát minh ra hơn 300 loại dâu tây thông qua quá trình lai tạo. Trong số 50 loại dâu đang có mặt trên thị trường, giống Shirou Houseki hay dâu tây Bạch Tuyết có giá tới 10 USD/quả. Ảnh: Printest Video: Vì sao dưa lưới Nhật Bản có giá đắt đỏ? Nguồn: Truyen hình Nhân dân

