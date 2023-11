Choáng ngợp dinh thự hơn 2.000m2 của nữ đại gia Madam Pang

Nữ đại gia Madam Pang không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá. Bà đang là trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Ảnh: FBNV Sinh ra trong gia tộc giàu có, nổi tiếng nhờ kinh doanh, bà Madam Pang cũng không ngoại lệ. Bà là một doanh nhân nhạy bén và tháo vát. Ảnh: FBNV Nữ tỷ phú Thái Lan sở hữu khối tài sản đồ sộ, trong đó phải kể đến dinh thự hơn 2.000 m2 ở trung tâm Sukhumvit, Bangkok. Ảnh: Hello Nhìn từ trên cao, dinh thự của Madam Pang được bao phủ bởi một màu xanh mướt mắt, rộng rãi hệt như một nơi nghỉ dưỡng. Ảnh: Hello Khu vườn xung quanh nhà trồng đủ loại cây hoa, được cắt tỉa đẹp mắt. Ảnh: Hello Căn biệt thự thiết kế hiện đại, có hồ bơi lớn chạy song song với ngôi nhà. Ảnh: Hello Tầng 1 chủ yếu lựa chọn cửa kính để có thể nhìn được cả bên trong, lẫn bên ngoài. Ảnh: Hello Không gian phòng khách khiến ai bước vào cũng phải choáng ngợp vì độ tráng lệ, xa hoa. Ảnh: Hello Khu bếp mở được thiết kế với hệ tủ âm tường cao đến trần để đựng bát đĩa, ly rượu,... Ảnh: Hello Trong biệt thự, bà Madam Pang dành một căn phòng rộng lớn để đựng quần áo, giày dép, túi xách...Ảnh: Hello Bàn trà thư giãn ngoài khu vực sân vườn. Ảnh: Hello Góc nào trong dinh thự cũng có thể sống ảo cực sang chảnh. Ảnh: FBNVBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

Nữ đại gia Madam Pang không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá. Bà đang là trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Ảnh: FBNV Sinh ra trong gia tộc giàu có, nổi tiếng nhờ kinh doanh, bà Madam Pang cũng không ngoại lệ. Bà là một doanh nhân nhạy bén và tháo vát. Ảnh: FBNV Nữ tỷ phú Thái Lan sở hữu khối tài sản đồ sộ, trong đó phải kể đến dinh thự hơn 2.000 m2 ở trung tâm Sukhumvit, Bangkok. Ảnh: Hello Nhìn từ trên cao, dinh thự của Madam Pang được bao phủ bởi một màu xanh mướt mắt, rộng rãi hệt như một nơi nghỉ dưỡng. Ảnh: Hello Khu vườn xung quanh nhà trồng đủ loại cây hoa, được cắt tỉa đẹp mắt. Ảnh: Hello Căn biệt thự thiết kế hiện đại, có hồ bơi lớn chạy song song với ngôi nhà. Ảnh: Hello Tầng 1 chủ yếu lựa chọn cửa kính để có thể nhìn được cả bên trong, lẫn bên ngoài. Ảnh: Hello Không gian phòng khách khiến ai bước vào cũng phải choáng ngợp vì độ tráng lệ, xa hoa. Ảnh: Hello Khu bếp mở được thiết kế với hệ tủ âm tường cao đến trần để đựng bát đĩa, ly rượu,... Ảnh: Hello Trong biệt thự, bà Madam Pang dành một căn phòng rộng lớn để đựng quần áo, giày dép, túi xách...Ảnh: Hello Bàn trà thư giãn ngoài khu vực sân vườn. Ảnh: Hello Góc nào trong dinh thự cũng có thể sống ảo cực sang chảnh. Ảnh: FBNV Biệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?