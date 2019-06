Chợ mạng tràn lan kem Trung Quốc giá “sốc”, chất lượng ra sao?

Đầu mùa hè, trên Internet xuất hiện những lời rao bán các loại kem nhiều màu sắc với giá siêu rẻ. Nguồn gốc của các loại kem này đến từ Trung Quốc. Chị Ngân Khánh (trú tại Hà Đông) đăng trên "chợ cư dân" một chung cư tại Dương Nội rao bán loại kem nội địa Trung Quốc. Cùng những hình ảnh được cho là tự chụp, người này quảng cáo kem “chuyên bán cho người Trung Quốc ăn”, nên bao bì toàn tiếng Trung. Hạn sử dụng của kem là 5 tháng. Một thùng kem 40 que có từ 10 đến 15 vị gồm socola, vani, đậu xanh hay dâu tây. Theo chị Khánh, thùng kem 40 que có giá 140.000 đồng. Đối với khách mua thùng xốp lớn 400 que thì giá ưu đãi còn 120.000 đồng, tính ra giá nhập chỉ khoảng 3.000 đồng/que. Khi khách hàng yêu cầu nhập số lượng lớn kem về bán, tiểu thương Khánh khẳng định chắc chắn sẽ để giá tốt hơn nữa. Chị này cũng cho biết phải đợi 1-2 ngày để gom hàng. Tuy nhiên, “giá sốc” này chỉ được tiết lộ khi người mua cam kết hoặc thực hiện chuyển khoản. Khi bày tỏ lo ngại về chất lượng, người phụ nữ này dẫn chứng gia đình chị vẫn ăn hàng ngày vì đây là hàng nội địa chuẩn nên rất an toàn. Chị cũng chia sẻ, ngay chung cư nhà mình, mọi người thường rủ nhau mua chung vài thùng một lần để có giá rẻ. Theo khảo sát, những thùng kem gắn mác nội địa Trung Quốc hay Đài Loan đang được rao bán nhiều trên Internet phổ biến với giá 140.000-200.000 đồng/thùng 40 que. Kem gồm cả kem cây và ốc quế, được đóng gói bằng bao bì nylon, in chữ Trung Quốc với màu sắc bắt mắt. Với mức giá “bèo” lại đa dạng kiểu dáng, hương vị, đặc biệt khi các tỉnh miền Bắc nắng nóng gay gắt, nên kem “nội địa Trung Quốc” đang gây sự chú ý lớn và có mức tiêu thụ mạnh. Chị Hoan, một tiểu thương chuyên bán buôn loại kem này, cho biết thời tiết oi bức những ngày gần đây, chị cấp hàng chục thùng kem 40 que và 400 que cho các mối bán lẻ. Theo chị, kem xuất theo thùng nên số lượng bán tính ra lớn. Khi vận chuyển xa thì chi phí lại khá cao bởi phải mua thêm đá khô để bảo quản. “Các đại lý, mối nhỏ gọi liên tục. Gần thì họ tự đến lấy, xa cũng có, như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên với Phú Thọ là nhiều”, người bán này thông tin. Hiện nay, kem gắn mác nội địa Trung Quốc hay Đài Loan với giá siêu rẻ đang nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Tuy nhiên, phần lớn người bán đều chưa cung cấp được thông tin về nguồn gốc, chất lượng. Mới đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một đối tượng vận chuyển có 3.750 cây kem vị hương trái cây, socola được đóng gói chân không, với khối lượng đồng nhất 50g/que. Toàn bộ số hàng do Trung Quốc sản xuất. Chủ hàng thừa nhận toàn bộ số kem trên mua tại khu vực cửa khẩu Chi Ma đem về thành phố Lạng Sơn để bán lẻ kiếm lời. Ước tính lô hàng có giá trị trên 20 triệu đồng. Ngay sau đó, Đội Quản lý thị trường số 3 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vi Văn Nhượng số tiền là 8 triệu đồng. Cơ quan chức năng buộc chủ hàng tiêu hủy toàn bộ số tang vật trước sự giám sát của Đoàn kiểm tra và chính quyền địa phương.

