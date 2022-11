Chiêm ngưỡng loạt bonsai tiền tỷ của “vua me” ở miền Tây

Ông Bùi Quốc Nam (ở Cần Giuộc, Long An) được nhiều người biết đến với những tác phẩm me bonsai độc đáo. Vì thế, giới sinh vật cảnh gọi ông là "vua me". Ảnh: VOV Hơn 30 năm qua, ông Bùi Quốc Nam đã lặn lội khắp nơi để săn lùng phôi kiểng thiên nhiên, mang về chăm sóc, tạo dáng. Ảnh: Dân Việt Qua bàn tay của ông, những cây me to lớn, trông thô kệch trở thành me bonsai xinh xắn, cổ quái và trị giá tiền tỷ. Ảnh: VOV Vườn bonsai của ông Nam có khoảng hơn 200 gốc kiểng. Trong đó, sản phẩm me bonsai chiếm áp đảo. Ảnh: Dân Việt Theo nghệ nhân Nam, để cây me bonsai có giá trị cao thì cây phải có trái. Muốn làm me bonsai có trái phải trồng từ 4 năm. Ảnh: Dân Việt Để các tác phẩm me bonsai có giá cao thì phải chọn mua phôi quái và độc lạ. Ảnh: Dân Việt Nhiều tác phẩm bonsai của ông Bùi Quốc Nam đạt giải cao trong các cuộc thi cây kiểng ở Long An và TP HCM. Ảnh: Dân Việt Bên cạnh me bonsai, ông Nam còn làm mai chiếu thủy bonsai và kim quýt bonsai. Ảnh: Baolongan Trong vườn bonsai của nghệ nhân Nam, nhiều cây kiểng có giá vài trăm triệu đồng. Ảnh: Báo Long An Phần lớn các tác phẩm trong vườn đều phục người chơi có thu nhập trung và cao cấp. Ảnh: NLĐ Video: Thăm vườn cây cảnh bạc triệu trâu cõng quất bonsai ở Hà Nội. Nguồn: Vietnamnet



