Chiêm ngưỡng bộ sưu tập me cổ lớn nhất Việt Nam

Với niềm đam mê cây cảnh, ông Nguyễn Hoàng Tuấn (ngụ TP Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp) đã cất công sưu tầm nhiều loại cây kiểng cổ, có giá trị. Đáng chú ý, ông sở hữu 23 cây me cổ với nhiều thế dáng độc, lạ. Ảnh: VTCNews Bộ sưu tập me cổ của ông được Xác lập kỷ lục: "Bộ sưu tập me kiểng cổ thụ có số lượng nhiều nhất Việt Nam". Ảnh: Người lao động Toàn bộ 23 cây me cổ thụ của ông Tuấn đều trên 100 tuổi, cây lớn nhất hơn 300 tuổi. Ảnh: Dân trí Cây hoành lớn nhất 480 cm, cây cao nhất gần 9 m. Mỗi cây mang một dáng thế riêng, không cây nào giống cây nào. Ảnh: Người lao động Có cây thoạt nhìn giống như hình bàn tay đang xòe ra, có cây 2 thân trên cùng 1 gốc, có cây hình dáng như con lạc đà, có cây dáng nằm... Ảnh: VTCNews Không chỉ có hình quái lạ, thân cây còn có những hang bọng, rễ cây đan xoắn vào nhau rất độc đáo. Ảnh: Người lao động Thân và gốc me nổi u nần mang đậm vẻ cổ kính. Ảnh: Người lao động Để có được bộ sưu tập me cổ này, ông Tuấn đã chi hàng tỷ đồng và đi khắp cả nước, nhiều lúc qua tận Campuchia để sưu tầm. Ảnh: Người lao động Hầu hết các cây me cổ trong bộ sưu tập đều được đặt tên theo dáng. Ảnh: Người lao động Mặc dù đã sở hữu bộ sưu tập 23 cây me cổ thụ hiếm có song ông Tuấn vẫn chưa thỏa mãn với con số này. Ông dự định sẽ tiếp tục nâng bộ sưu tập của mình lên bởi với anh niềm đam mê chưa bao giờ là đủ. Ảnh: Người lao động

