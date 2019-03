Chi tiết dự án khiến con trai ông Trần Bắc Hà bị bắt

Ngày 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với ông Trần Duy Tùng (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Người lao động. Ông Tùng là con trai ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV). Ông Trần Duy Tùng bị khởi tố do liên quan đến các sai phạm tại dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (trụ sở TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư. Ảnh: Thanhtra. Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án vào năm 2015. Dự án có quy mô 254.200 con/năm, tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Ảnh: Zing. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 2.163 ha thuộc 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Ảnh: NLĐ. Để thực hiện dự án, tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ. Hàng trăm ha đất rừng sản xuất, đất trồng hoa màu, trồng lúa của người dân các xã ở 2 huyện trên bị thu hồi. Ảnh: Kinhtenongthon.Dự án chăn nuôi bò giống của Công ty Bình Hà được BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỷ đồng. Trong đó, vốn tín dụng dài hạn là 2.190 tỷ đồng, vay ngắn hạn để nhập khẩu bò giai đoạn 1 và 2 là 970 tỷ đồng... Năm 2016, dự án khởi công và hoạt động có sự góp mặt của ông Trần Bắc Hà. Ảnh: Zing. Mặc dù nhận được nhiều ưu ái, song sau gần 3 năm triển khai thực hiện, dự án mới đạt quy mô bình quân gần 15.000 con/năm, bằng 6% so quy mô đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Ảnh: Kinhtenongthon. Theo nguồn tin trên Zing, tháng 6/2017 đến nay, công ty không nhập thêm bò và số bò được chăn nuôi tại dự án chỉ còn chưa đến 500 con. Ảnh: Baovanhoa. Hiện đàn bò còn lại ít nên hệ thống chuồng trại đã xây dựng tại xã Kỳ Tây (Kỳ Anh) và một phần tại Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) để trống, không sản xuất chăn nuôi. Ảnh: Zing. Nhiều hạng mục trong trang trại chăn nuôi bò xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hà tĩnh điện tử. Đáng nói, năm 2017, công ty Bình Hà đã tự ý chuyển đổi diện tích trồng cỏ sang trồng giống chuối dù việc chuyển đổi này chưa được UBND tỉnh chấp thuận. Ảnh: Zing. Video: Đại án nghìn tỷ, ông Trần Bắc Hà khai gì? Nguồn: VTC1.

