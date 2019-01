Chị em săn lùng bao lì xì "hoa hậu tiền Việt"

Càng gần Tết Nguyên đán, thị trường phong bao lì xì càng trở nên sôi động. Bên cạnh các mẫu bao lì xì hình heo ngộ nghĩnh hay đội tuyển Việt Nam...nhiều chị em còn đang tìm mua loại bao lì xì hình tờ tiền cotton 10.000 màu đỏ. Ảnh: FB Nguyễn Thúy. Bao lì xì in hình tờ tiền cotton mệnh giá 10.000 đồng được nhiều người lùng mua vì sự độc đáo. Ảnh: FB Nguyễn Thúy. Thêm nữa, màu đỏ luôn mang lại may mắn, thịnh vượng. Ảnh: FB Nguyễn Thúy. Phong bao lì xì tờ 10.000 màu đỏ cũng chút hoài niệm khi nó đã không còn giá trị lưu hành. Ảnh: FB Linhh Trangg. Một set (100 chiếc) phong bao lì xì tờ 10.000 đỏ được rao bán với giá 100.000 đồng. Ảnh: FB Nguyễn Thúy. Tờ 10.000 giấy đỏ được mệnh danh là hoa hậu tiền Việt. Ảnh: FB Truc Doan. Mặt sau lại tượng trưng cho sự "thuận buồm xuôi gió". Ảnh: FB Linhh Trangg. Ngoài ra, trên thị trường còn xuất hiện phong bao lì xì in hình tờ tiền cotton 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng - những loại tiền không còn lưu hành trên thị trường. Ảnh: FB Bao Lì Xì Tết 2019. Các loại bao lì xì này cũng được nhiều khách hàng lựa chọn vì nó mang đến một chút hoài niệm. Ảnh: FB Truc Doan. Video: Mẫu phong bao lì xì đẹp 2018. Nguồn: Youtube.

