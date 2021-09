Chỉ 2 thùng xốp, mẹ đảm Hà Nội sở hữu vườn cà chua trĩu quả

Dù sống ở thành phố nhưng vì yêu cây cối, thiên nhiên, chị Trịnh Hương (Hà Nội) đã quyết định "biến" sân thượng nhà mình thành một "nông trại" thu nhỏ. Mới đây, chị Hương khoe giàn cà chua bi sai chi chít khiến nhiều người không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Giống cà chua chị Hương trồng là cà chua bạch tuộc, một giống leo giàn của Nga, rất sai quả. Chị Hương tiết lộ: "Năm ngoái mình chỉ trồng 2 cây cà chua bi vào 2 chiếc thùng xốp nhỏ, kích thước 40×30cm, cao tầm 45cm thôi nhưng cây sai quả khủng khiếp. Nếu ai có chậu càng to thì càng tốt, vì giống cà chua bi này rất khỏe, tạo tán rộng". Theo chị Hương, cà chua bạch tuộc phù hợp trồng vào vụ thu đông, bắt đầu ươm hạt vào giữa tháng 7 dương lịch, trồng vào giữa tháng 8 và kết thúc vụ vào cuối tháng 4 năm sau. Kinh nghiệm giúp cà chua sai quả của chị Hương là chọn đất sạch, đủ chất dinh dưỡng, trước khi trồng cần ủ đất trước; trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ; giai đoạn cây con thì nên bón trùn quế, phân bò hoặc phân rác... Kinh nghiệm giúp cà chua sai quả của chị Hương là chọn đất sạch, đủ chất dinh dưỡng, trước khi trồng cần ủ đất trước; trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ; giai đoạn cây con thì nên bón trùn quế, phân bò hoặc phân rác... Vườn cà chua trĩu quả của chị Hương khiến ai nấy đề xuýt xoa. Ngoài cà chua, mẹ đảm Hà thành còn tranh thủ trồng nhiều loại rau, củ, quả khác như: mướp đắng, súp lơ, xà lách, dưa... Xà lách mọc thành từng bụi to xanh tươi, mướt mắt. Các loại dưa quả to được chị Hương thu hoạch trong vườn nhà. Nguồn ảnh: Trịnh Hương Video: Vườn rau thủy canh nhà Đại Nghĩa. Nguồn: FBNV

Dù sống ở thành phố nhưng vì yêu cây cối, thiên nhiên, chị Trịnh Hương (Hà Nội) đã quyết định "biến" sân thượng nhà mình thành một "nông trại" thu nhỏ. Mới đây, chị Hương khoe giàn cà chua bi sai chi chít khiến nhiều người không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Giống cà chua chị Hương trồng là cà chua bạch tuộc, một giống leo giàn của Nga, rất sai quả. Chị Hương tiết lộ: "Năm ngoái mình chỉ trồng 2 cây cà chua bi vào 2 chiếc thùng xốp nhỏ, kích thước 40×30cm, cao tầm 45cm thôi nhưng cây sai quả khủng khiếp. Nếu ai có chậu càng to thì càng tốt, vì giống cà chua bi này rất khỏe, tạo tán rộng". Theo chị Hương, cà chua bạch tuộc phù hợp trồng vào vụ thu đông, bắt đầu ươm hạt vào giữa tháng 7 dương lịch, trồng vào giữa tháng 8 và kết thúc vụ vào cuối tháng 4 năm sau. Kinh nghiệm giúp cà chua sai quả của chị Hương là chọn đất sạch, đủ chất dinh dưỡng, trước khi trồng cần ủ đất trước; trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ; giai đoạn cây con thì nên bón trùn quế, phân bò hoặc phân rác... Kinh nghiệm giúp cà chua sai quả của chị Hương là chọn đất sạch, đủ chất dinh dưỡng, trước khi trồng cần ủ đất trước; trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ; giai đoạn cây con thì nên bón trùn quế, phân bò hoặc phân rác... Vườn cà chua trĩu quả của chị Hương khiến ai nấy đề xuýt xoa. Ngoài cà chua, mẹ đảm Hà thành còn tranh thủ trồng nhiều loại rau, củ, quả khác như: mướp đắng, súp lơ, xà lách, dưa... Xà lách mọc thành từng bụi to xanh tươi, mướt mắt. Các loại dưa quả to được chị Hương thu hoạch trong vườn nhà. Nguồn ảnh: Trịnh Hương Video: Vườn rau thủy canh nhà Đại Nghĩa. Nguồn: FBNV