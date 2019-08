Cherry, việt quất, cua hoàng đế...giá rẻ tranh nhau “đổ bộ” chợ Việt

Theo Tiền phong, giá cherry Mỹ tại một số cửa hàng trái cây ở Hà Nội rẻ bằng một nửa so với thời điểm năm ngoái. Đáng chú ý, cherry đỏ giá thấp nhất còn 225.000 đồng/kg. Ảnh: Tiền phong. Một số cửa hàng hoa quả nhập khẩu cho biết, tháng 7 là đúng vụ Cherry Mỹ đúng vụ. Trong khi Mỹ ngừng nhập loại này do chiến tranh thương mại Mỹ- Trung nên trái cây Mỹ vốn đắt đỏ này nhập về Việt Nam được hưởng ưu đãi về giá. Ảnh: Internet. Theo Báo Đất Việt, quả việt quất Mỹ cũng đang có giá rẻ bất ngờ ở thị trường Việt, vào khoảng 470.000 đồng/kg tại một số siêu thị. Ảnh: Datviet. Trước đây, giá việt quất cửa hàng này bán trước đây luôn ở mức 750.000-840.000 đồng/kg nhưng năm nay giá đã giảm nhiều. Ảnh: Internet. Không chỉ trái cây, một số loại hải sản nhập khẩu Mỹ cũng có giá rẻ bất ngờ. Cụ thể, cua hoàng đế Alaska đông lạnh cách đây 2 năm về Việt Nam có giá hơn triệu đồng một kg thì nay chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Ảnh: Internet. Các năm trước, cua hoàng đế tươi sống về Việt Nam ở mức 2,5 -3 triệu đồng/kg, thì nay chỉ còn 1,9 triệu đồng/kg. Ảnh: Internet. Cách đây 2 năm, tôm hùm Mỹ về Việt Nam chủ yếu qua đường xách tay với số lượng chừng 10 - 20kg và có giá rất đắt đỏ. Ảnh: Internet. Năm nay, tôm hùm bán tươi sống và đông lạnh khoảng 340.000 đồng một con loại 500 gram, một triệu đồng một con loại 1-4 kg. Ảnh: Internet. Theo Vnexpress, giá thịt heo Mỹ nhập khẩu đang rẻ hơn 15% so với hàng Việt. Ảnh: Shopee. Cụ thể, một kg sườn non nguyên tảng của Mỹ 117.000 - 190.000 đồng, trong khi hàng Việt 140.000 - 240.000 đồng (tùy thương hiệu). Ảnh: Nongsanhadung. Một túi đậu nành Mỹ 500 gram chỉ có giá 10.000 đồng, trong khi đậu nành Việt Nam cùng trọng lượng giá 20.000 đồng. Ảnh: Postmart. Video: Những loại trái cây không nên ăn vào ngày nắng. Nguồn: Anninhthudo.

