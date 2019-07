Quả hàng hiệu cherry giảm sốc: Chị em ăn đồ xịn hay món Trung Quốc nhái?

Cherry là một trong những loại trái cây nhập khẩu đắt đỏ, chỉ dành cho giới nhà giàu. Nếu như các năm trước cherry Mỹ về Việt Nam có giá từ 400.000 - 600.000 đồng/kg thì vài tuần nay, giá cherry bỗng giảm giá mạnh. Tại các siêu thị và cửa hàng hoa quả nhập khẩu, giá cherry năm nay đều giảm từ 40 - 50% so với năm trước, dao động từ 225.000 - 300.000 đồng/kg. Chia sẻ trên Tổ quốc, chị Mai (Q. Ba Đình, Hà Nội), chuyên nhập khẩu và kinh doanh trái cây ngoại, cho biết: "Cherry Mỹ đang vào mùa nên rất rẻ. Tuy nhiên, chưa bao giờ giá lại thấp như năm nay. Dù giá rẻ nhưng size to, tươi, ngon - giòn - ngọt". Trước lo ngại của nhiều người về cherry Trung Quốc, anh Minh Quang, chủ cửa hàng hoa quả trái cây nhập khẩu chia sẻ trên báo Tiền phong: “Chúng tôi có giấy tờ nhập khẩu qua đường hàng không của đại lý phân phối. Giờ cherry Mỹ rẻ ngang cherry Trung Quốc nên không ai nhập hàng Trung Quốc về bán". Một số chủ cửa hàng trái cây nhập khẩu cho biết, nguyên nhân chính khiến nguồn cung cherry năm nay tại Mỹ dư thừa vì Trung Quốc giảm nhập sản phẩm này do chiến tranh thương mại leo thang. Cũng theo Báo Tiền phong, một vị khách vừa đi du lịch Mỹ trở về tiết lộ, cherry bên Mỹ hiện có giá 7 USD/kg (khoảng 155.000 đồng) tại siêu thị. Nếu mua tại vườn, cherry Mỹ còn khoảng 2 USD (gần 50.000 đồng/kg). Theo giới buôn trái cây nhập khẩu, cherry Mỹ về Việt Nam hầu hết là giống Skeena, trái đỏ thẫm, ngọt và dày cơm. Để phân biệt với cherry Trung Quốc, khách hàng cần lưu ý cherry Mỹ có vỏ ngoài đỏ sẫm hoặc đỏ tươi, vỏ ngoài sáng bóng, trái rất chắc, phần cuống còn màu xanh, mọng nước, nhưng quả không mềm nhũn. Cherry Mỹ khi ăn rất giòn có vị ngọt thanh dịu. Kích thước quả cherry đạt tiêu chuẩn xuất khẩu phải đạt từ đường kính 27mm trở lên. Trong khi đó, cherry Trung Quốc cũng có màu đỏ nhưng nhạt hơn, vỏ ngoài cũng láng bóng, nhưng kích thước trái không đồng đều nhau. Thêm nữa, quả cherry Trung Quốc không chắc và khi ăn sẽ nhũn chảy nước, xốp... Thậm chí, nhiều quả còn có vị hơi chua. Video: Mùa cherry tại Úc. Nguồn: SBTN

