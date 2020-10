Chân dung top 5 doanh nhân đang giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Đứng đầu danh sách là tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, thành viên HĐQT CTCP Vinhomes với tổng giá trị tài sản trên sàn chứng khoán là 179.947 tỷ đồng, tăng 79.207 tỷ đồng so với đầu năm. Tính đến 13/10/2020, ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ trên 876 triệu cổ phiếu VIC, chiếm 25,43% vốn điều lệ Vingroup và sở hữu hơn 1,12 tỷ cổ phiếu VIC gián tiếp sở hữu thông qua 92.88% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng được xem là tỷ phú đầu tiên của Việt Nam được Forbes bình chọn vào danh sách những tỷ phú USD thế giới vào năm 2013 với tổng tài sản thời điểm đó vào khoảng 1,5 tỷ USD. Hiện, theo ước tính của Forbes, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup sở hữu 5,9 tỷ USD. Vị trí thứ 2 thuộc về bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng Giám đốc CTCP Hàng không VietJet. Ngoài ra, bà Thảo còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐQT CTCP Sovico. Bà Phương Thảo là một nữ doanh nhân, nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam được Forbes ghi nhận sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Phần lớn tài sản của bà Thảo đến từ số cổ phần đã niêm yết của Vietjet Air (mã chứng khoán VJC) sau khi hãng bay này IPO vào tháng 2/2017. Bà Thảo đang nắm giữ hơn 47 triệu cổ phiếu HDB, hơn 47 triệu cổ phiếu VJC và hơn 154 triệu cổ phiếu VJC gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny. Tổng giá trị tài sản của bà Thảo hiện là 22.382 tỷ đồng, tăng 14.451 tỷ đồng so với đầu năm. Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát sở hữu 700 triệu cổ phiếu của HPG. Tính theo giá trị hiện tại, tổng tài sản của tỷ phú này là 19.775 tỷ đồng, tăng 3.325 tỷ đồng so với đầu năm. Ông Hồ Hùng Anh là một trong những tỷ phú mới nhất của Việt Nam. Ông hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), thành viên HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương. Hiện, ông Hùng Anh sở hữu hơn 39 triệu cổ phiếu TCB, hơn 173 triệu cổ phiếu MSN (gián tiếp sở hữu thông qua 47.56% cổ phần tại CTCP Masan) và hơn 73 triệu cổ phiếu MSN (gián tiếp sở hữu thông qua 47.56% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương). Tổng tài sản hiện tại của vị tỷ phú này là 18.194 tỷ đồng, tăng 17.268 so với đầu năm.Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đang sở hữu 30.000 cổ phiếu MCH, hơn 9.000 cổ phiếu TCB, hơn 177 triệu cổ phiếu MSN (gián tiếp sở hữu thông qua 48.5% cổ phần tại CTCP Masan) và 75 triệu cổ phiếu MSN (gián tiếp sở hữu thông qua 48.5% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương). Tổng giá trị tài sản hiện tại là 17.905 tỷ đồng, tăng 17.682 tỷ đồng so với đầu năm. Video: Quốc Gia Nào Nhiều Tỷ Phú Nhất Thế Giới? Nguồn: Tin Tức VTV24

