Chân dung Chủ tịch Ngân hàng Thế giới sắp từ chức

Ngày 7/1, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) Jim Yong Kim tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 1/2 tới, sớm hơn gần 3 năm so với thời hạn nhiệm kỳ của ông. Ảnh: Reuters. Ông Jim Yong Kim sinh năm 1959 tại Seoul, Hàn Quốc. Gia đình đã chuyển sang Mỹ từ khi ông 5 tuổi. Ảnh: Jamaica Observer. Ông Jim Yong Kim nhận bằng Thạc sĩ từ Trường Y khoa Harvard vào năm 1991, và bằng Tiến sĩ từ Đại học Harvard, Khoa Nhân học, vào năm 1993. Ảnh: Flickr. Ông là một trong những Thạc sĩ ghi danh đầu tiên trong chương trình thử nghiệm Tiến sĩ của trường Harvard trong các ngành khoa học xã hội. Ảnh: Bloomberg. Trước đây, Chủ tịch World Bank Jim Yong Kim là một bác sĩ người Mỹ gốc Hàn, Jim Yong Kim từng làm hiệu trưởng Đại học Dartmouth, Trưởng khoa Y tế toàn cầu và Y khoa xã hội tại Đại học Y khoa Harvard. Ảnh: Wall Street Journal. Ông Jim Yong Kim cũng từng giữ chức Giám đốc Chương trình chống HIV/AIDS của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ảnh: BusinessLIVE. Bước ngoặt đến với ông vào tháng 4/2012 khi ông được bầu làm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, trở thành người gốc Châu Á đầu tiên đảm nhiệm cương vị này. Ảnh: Click Ittefaq. Jim Yong Kim là đồng sáng lập Global Health Delivery Project - tổ chức phối hợp với trường Y tế và trường Kinh doanh Harvard nghiên cứu các giải pháp cho tình hình sức khỏe toàn cầu. Ảnh: AS/COA. Kể từ khi đảm nhận chức vụ mới ở World Bank, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim đã giúp ngân hàng từng bước "thay da đổi thịt", đặc biệt là chương trình xóa đói giảm nghèo đã đạt được những bước tiến mới. Ảnh: BI. Ông Kim cũng là nhà lãnh đạo Ngân hàng duy nhất từng dành nhiều thời gian giúp xóa nghèo toàn cầu và mang lại các giải pháp chăm sóc sức khỏe cho các nước kém phát triển. Ảnh: Stuff. Năm 2006, ông lọt vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất Thế giới do tạp chí Time bình chọn. Ảnh: Eco News. Video: Lạnh lùng bước vào ngân hàng xả súng loạn xạ ở Mỹ. Nguồn: Vietnamnet.

