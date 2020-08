Cầu thủ Việt vừa đá bóng giỏi vừa làm doanh nhân "hái ra tiền"

Không chỉ là mắt xích quan trọng của CLB TP HCM, hậu vệ Sầm Ngọc Đức còn rất giỏi kinh doanh. Mới đây, cầu thủ Ngọc Đức đã khai trương quán bún đậu mắm tôm do anh làm chủ trên đường Cao Thắng (Q.10, TP.HCM). Ảnh: Bongdaplus. Thực tế, trước đó, Sầm Ngọc Đức đã mở một quán tương tự ở quận Tân Bình (TP.HCM) cũng với tên là A Sầm. Tuy nhiên, do muốn mở rộng kinh doanh, cầu thủ này đã quyết định chuyển đến một nơi rộng rãi, thoáng mát hơn. Ảnh: Dân Việt. Ngọc Đức cho biết, quyết định đưa vợ con vào TP.HCM lập nghiệp nên cố gắng tìm một cái gì đó phù hợp để kinh doanh lâu dài. Ảnh: Bongdaplus. Đầu năm 2019, trung vệ Bùi Tiến Dũng lấn sân sang kinh doanh cà phê. Dũng chọn địa điểm toà 102 khu đô thị Usilk City Văn Khê, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội để làm nơi mở quán. Ảnh: Dân Việt. Được biết, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã chi khoảng gần 2 tỷ để khởi nghiệp kinh doanh cà phê. Hiện, lĩnh vực kinh doanh của Dũng khá thuận lợi. Ảnh: Dân Việt. Trước đó, vào tháng 2/2018 tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã tự kinh doanh thương hiệu của mình bằng việc mở quán COFFEE CP10. Ảnh: Foody. Quán cà phê của Công Phượng mang đúng với thương hiệu của mình trên sân cỏ là “CP10 Coffee”, đường Cù Chính Lan (Pleiku, Gia Lai). Ảnh: Foody. Nguyễn Anh Đức cũng được xem như một doanh nhân kiêm tiền đạo. Anh Đức mở shop thể thao, vợ anh quản lý nhà hàng, làm đại lý cho một vài thương hiệu mới đổ bộ vào Việt Nam. Ảnh: Internet Nhiều người vô cùng ngưỡng mộ về khả năng và độ nhạy bén trong việc quản lý thời gian giữa sự nghiệp thi đấu và quản lý đầu tư kinh doanh của anh. Ảnh: Internet Sau nhiều năm khoác áo HAGL, Tạ Thái Học đã chính thức có thương hiệu riêng bằng việc mở quán bánh ướt Cô Bông. Ảnh: Dân Việt. Sau khi giải nghệ nhà vô địch AFF Cup 2008, Huỳnh Quang Thanh có hướng đi riêng cho mình trong công việc kinh doanh. Anh hiện làm ông chủ quán ăn Minh Ký ở quận 5 TP.HCM. Ảnh: Dân Việt. Video: Huỳnh Anh muốn chia tay sau ồn ào của Quang Hải? Nguồn: VTC Now

Không chỉ là mắt xích quan trọng của CLB TP HCM, hậu vệ Sầm Ngọc Đức còn rất giỏi kinh doanh. Mới đây, cầu thủ Ngọc Đức đã khai trương quán bún đậu mắm tôm do anh làm chủ trên đường Cao Thắng (Q.10, TP.HCM). Ảnh: Bongdaplus. Thực tế, trước đó, Sầm Ngọc Đức đã mở một quán tương tự ở quận Tân Bình (TP.HCM) cũng với tên là A Sầm. Tuy nhiên, do muốn mở rộng kinh doanh, cầu thủ này đã quyết định chuyển đến một nơi rộng rãi, thoáng mát hơn. Ảnh: Dân Việt. Ngọc Đức cho biết, quyết định đưa vợ con vào TP.HCM lập nghiệp nên cố gắng tìm một cái gì đó phù hợp để kinh doanh lâu dài. Ảnh: Bongdaplus. Đầu năm 2019, trung vệ Bùi Tiến Dũng lấn sân sang kinh doanh cà phê. Dũng chọn địa điểm toà 102 khu đô thị Usilk City Văn Khê, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội để làm nơi mở quán. Ảnh: Dân Việt. Được biết, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã chi khoảng gần 2 tỷ để khởi nghiệp kinh doanh cà phê. Hiện, lĩnh vực kinh doanh của Dũng khá thuận lợi. Ảnh: Dân Việt. Trước đó, vào tháng 2/2018 tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã tự kinh doanh thương hiệu của mình bằng việc mở quán COFFEE CP10. Ảnh: Foody. Quán cà phê của Công Phượng mang đúng với thương hiệu của mình trên sân cỏ là “CP10 Coffee”, đường Cù Chính Lan (Pleiku, Gia Lai). Ảnh: Foody. Nguyễn Anh Đức cũng được xem như một doanh nhân kiêm tiền đạo. Anh Đức mở shop thể thao, vợ anh quản lý nhà hàng, làm đại lý cho một vài thương hiệu mới đổ bộ vào Việt Nam. Ảnh: Internet Nhiều người vô cùng ngưỡng mộ về khả năng và độ nhạy bén trong việc quản lý thời gian giữa sự nghiệp thi đấu và quản lý đầu tư kinh doanh của anh. Ảnh: Internet Sau nhiều năm khoác áo HAGL, Tạ Thái Học đã chính thức có thương hiệu riêng bằng việc mở quán bánh ướt Cô Bông. Ảnh: Dân Việt. Sau khi giải nghệ nhà vô địch AFF Cup 2008, Huỳnh Quang Thanh có hướng đi riêng cho mình trong công việc kinh doanh. Anh hiện làm ông chủ quán ăn Minh Ký ở quận 5 TP.HCM. Ảnh: Dân Việt. Video: Huỳnh Anh muốn chia tay sau ồn ào của Quang Hải? Nguồn: VTC Now