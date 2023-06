Cận cảnh Khu đô thị An Hưng 5.000 tỷ vào diện rà soát

Mới đây Khu đô thị mới An Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) được đưa vào danh sách 80 dự án bị rà soát vì chậm tiến độ do Sở Xây dựng Hà Nội công bố. Dự án còn có tên khác là The Charm An Hưng. Dự án khu đô thị An Hưng rộng khoảng 30 ha, tổng mức đầu tư ước tính lên đến 5.000 tỷ đồng bao gồm tổ hợp các khu công trình hỗn hợp văn phòng, nhà ở, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, văn phòng làm việc cho thuê. Nơi đây được đánh giá là một trong những dự án bề thế bậc nhất tại Thủ đô. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư Đô thị An Hưng (Cty Đầu tư Đô thị An Hưng). Dự án được giao tháng 1/2018 và khởi công xây dựng vào tháng 8/2010.Số biệt thự liền kề ở dự án này là khoảng 600 căn, nhưng đến nay gần như vắng bóng người đến ở, hạ tầng và cảnh quan bên trong các căn biệt thự đang dần xuống cấp. Cổng sắt hoen rỉ, phía bên trong sân cỏ cây mọc um tùm. Trước cửa một căn biệt thự bị chèn đầy rác thải xây dựng. Nhiều căn hộ tường đã bị bong tróc, mốc meo. Một số căn nhìn mắt thường có dấu hiệu nứt tường. Nhiều căn được dán giấy rao bán, cho thuê. Trên các diễn đàn về bất động sản, The Charm An Hưng được giới thiệu là “siêu dự án hot nhất Hà Đông”, giá từ 29,9 triệu đồng tới gần 40 triệu đồng/m2. Các môi giới công khai rao nhận “booking giữ chỗ”, nhận “đặt cọc”. Tuy nhiên, dự án mới chỉ xây dựng hạ tầng nhà ở thấp tầng nhưng nhà cao tầng chưa xây dựng. Nằm trong danh sách 80 dự án cần rà soát do chậm tiến độ của Sở Xây dựng Hà Nội, nghĩa là Khu đô thị chưa đủ điều kiện được phép rao bán.Ngày 20/10/2022, Công ty An Hưng đã phải công bố thông cáo báo chí về dự án The Charm – Khu đô thị mới An Hưng. Theo đó, An Hưng khẳng định hiện nay công ty đang thi công, chưa có kế hoạch bán hàng ra thị trường. An Hưng khẳng định công ty chưa mở bán. Hiện tại, phối cảnh dự án Khu đô thị mới An Hưng gồm khu thấp tầng và khu cao tầng vẫn chỉ nằm trên giấy. Dự án Khu đô thị An Hưng đã vào danh sách rà soát vì chậm tiến độ của Sở Xây dựng Hà Nội. Với bức tranh hiện tại, công ty không dễ “về đích” dù muộn màng.

