Cận cảnh giống gà “Quý phi” chục triệu khiến đại gia săn lùng

Những năm gần đây, gà quý phi (hay gà Hoàng gia) được giới chơi gà cảnh Việt Nam ưa chuộng và liên tục có mức giá cao ngất ngưởng. Ảnh: Dân Việt Có nguồn gốc từ Anh, gà quý phi vừa là giống gà kiểng đặc sắc, vừa là giống gà thương phẩm với giá trị thịt và trứng tương đối cao. Ảnh: Tapchigiacam Gà quý phi nổi bật với chiếc mào thẳng đứng, nhiều múi như quả phật thủ, mắt hồng, cựa sắc nhon. Ảnh: Dân Việt Nổi bật trên đầu là là chùm lông to giống như hoa hậu. Ảnh: Traigiongthuha Gà quý phi được nhiều người ưa chuộng bởi hình dáng đẹp, quý phái, cường tráng với 3 màu đặc trưng là đen, trắng, biếc. Ảnh: Dân Việt Một lứa gà quý phi nuôi 5 - 6 tháng có thể xuất chuồng với trọng lượng 1,9 - 2,1 kg/con trống và 1,4 - 1,6 kg/con mái. Giá bán dao động từ 170.000 - 200.000 đồng/kg. Ảnh: Gathavuon Tuy nhiên, gà quý phi làm cảnh có giá cao hơn rất nhiều do có hình dáng đẹp và sở hữu từ 6 – 8 cựa. Ảnh: Facebook Với gà quý phi có 6 cựa cùng mào gà to có giá khoảng 1 triệu đến 3 triệu đồng/ con. Còn gà 8 cựa quý hiếm hơn nên giá cao hơn nhiều, có thể lên đến chục triệu cho một con gà đẹp. Ảnh: Nông nghiệp Dù đắt nhưng gà quý phi vẫn thường rơi vào tình trạng cháy hàng, nhất là dịp cận Tết. Ảnh: FacebookGà con hiện có giá từ 40.000 - 50.000 đồng/con một tuần tuổi. Gà trên 1 tuần tuổi giá còn cao hơn. Ảnh: Dân Việt Video: Những triệu phú nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên. Nguồn: VTV24

