Cận cảnh dự án The Metropole Thu Thiem giá gần 115 triệu/m2

Dự án The Metropole Thu Thiem do Tập đoàn Quốc Lộc Phát với 456 căn hộ tại lô đất 1-16 tại khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, quận 2). Khu căn hộ này đã được chủ đầu tư Quốc Lộc Phát và đơn vị phát triển dự án Sơn Kim Land ra mắt thị trường cuối năm 2018 với tên gọi The Galleria Residence. The Metropole Thu Thiem gồm 3 tòa tháp cao 12 tầng, 1.534 căn hộ, trong đó lô 1-16 (công trình chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ) là 456 căn hộ. Theo ghi nhận, bên trong công trình, hàng trăm công nhân làm việc khá tấp nập. Hiện khu căn hộ này đã hoàn thành phần móng, mặt tiền đường của dự án dẫn lên cầu Thủ Thiêm 2 đã thi công trải nhựa và kết nối với Đại lộ Vòng cung thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo khảo sát mới đây của chuyên trang batdongsan.com.vn, tại khu vực Thủ Thiêm, dự án The Metropole Thủ Thiêm giá gần 115 triệu/m. Tọa lạc tại vị trí đất vàng của khu vực Thủ Thiêm quận 2, lô đất dự án The Metropole Thu Thiem của chủ đầu tư Quốc Lộc Phát đã được Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM cấp sổ đỏ ngày 31/12/2019 với thời hạn sử dụng là 50 năm kể từ năm 2016. Trong khi đó người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

