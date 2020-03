Cận cảnh khách sạn Metropole tạm dừng hoạt động để khử khuẩn

Trưa 9/3, khách sạn Metropole (đường Ngô Quyền, Hà Nội) tạm dừng hoạt động để khử khuẩn nhằm đảm bảo an toàn cho khách và người dân trong dịch COVID-19 Phía trước khách sạn được quây kín.

Các nhân viên được yêu cầu đeo khẩu trang. Theo ghi nhận của PV tại khu vực khách sạn Metropole cho thấy, khu vực hầm vào của khách sạn ở phố Lý Thái Tổ đã bị đóng rào barie và có lực lượng dân phòng, công an đảm bảo an ninh. Các cửa của khách sạn cũng đã bị đóng và có lực lượng chức năng canh gác tại đây. Khách ra vào khách sạn điều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Khu vực quanh khách sạn Metropole trên đường Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) rất vắng vẻ. Cũng theo quan sát của PV, một số cửa hàng kinh doanh xung quanh vẫn mở cửa. Đường phố khu vực ngày khá vắng vẻ. Các lối vào khách sạn đều có rào chắn và lực lượng chốt giữ. Khách sạn, nhân viên và người dân hợp tác với đơn vị chuyên môn, không có sự xáo trộn tại đây. Mọi người tiếp xúc gần khu vực khách sạn Metropole đều đeo khẩu trang. Sức khỏe bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 ra sao? (Nguồn: VTC)

