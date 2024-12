Cận cảnh căn hộ ngập pha lê lấp lánh của Á hậu Huyền My

Mới đây, Á hậu Huyền My chia sẻ không gian sống của mình trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Ấn tượng nhất là những món đồ trong suốt, sang chảnh như pha lê hay thủy tinh nghệ thuật. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Những món đồ độc đáo làm tăng vẻ sang trọng cho căn hộ của Á hậu Huyền My. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Đĩa trang trí kèm cánh bướm cầu vồng và những chiếc chuông nhỏ xinh nhẹ nhàng mà sang chảnh. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Cây thông Noel lộng lẫy tại phòng khách được trang hoàng cầu kỳ, sử dụng tông màu bạc chủ đạo, kết hợp chuỗi ngọc trai và đèn nhấp nháy. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Pha lê và thủy tinh nghệ thuật từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế. Trước Huyền My, ca sĩ Lệ Quyên cũng phủ đầy pha lê trong căn biệt thự 600m2 tại TP HCM. Ảnh: FBNV Trên bàn trà, những món đồ pha lê nhỏ gọn, được sắp xếp khéo léo, từ chân nến, lọ hoa đến nhiều vật dụng trang trí khác. Ảnh: FBNV Không gian phòng khách mang lại cảm giác thanh lịch, gần gũi nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Ảnh: FBNV NTK Thái Công cũng thường xuyên dùng pha lê trang trí cho căn nhà của mình. Ảnh: FBNV Đèn chùm pha lê treo giữa trung tâm, tỏa khắp gian phòng. Ảnh: FBNV Những món đồ pha lê được thiết kế tỉ mỉ, phản chiếu ánh lung linh. Ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Mới đây, Á hậu Huyền My chia sẻ không gian sống của mình trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Ấn tượng nhất là những món đồ trong suốt, sang chảnh như pha lê hay thủy tinh nghệ thuật. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Những món đồ độc đáo làm tăng vẻ sang trọng cho căn hộ của Á hậu Huyền My. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Đĩa trang trí kèm cánh bướm cầu vồng và những chiếc chuông nhỏ xinh nhẹ nhàng mà sang chảnh. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Cây thông Noel lộng lẫy tại phòng khách được trang hoàng cầu kỳ, sử dụng tông màu bạc chủ đạo, kết hợp chuỗi ngọc trai và đèn nhấp nháy. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Pha lê và thủy tinh nghệ thuật từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế. Trước Huyền My , ca sĩ Lệ Quyên cũng phủ đầy pha lê trong căn biệt thự 600m2 tại TP HCM. Ảnh: FBNV Trên bàn trà, những món đồ pha lê nhỏ gọn, được sắp xếp khéo léo, từ chân nến, lọ hoa đến nhiều vật dụng trang trí khác. Ảnh: FBNV Không gian phòng khách mang lại cảm giác thanh lịch, gần gũi nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Ảnh: FBNV NTK Thái Công cũng thường xuyên dùng pha lê trang trí cho căn nhà của mình. Ảnh: FBNV Đèn chùm pha lê treo giữa trung tâm, tỏa khắp gian phòng. Ảnh: FBNV Những món đồ pha lê được thiết kế tỉ mỉ, phản chiếu ánh lung linh. Ảnh: FBNV Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường