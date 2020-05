Căn bếp Tân cổ điển tự tay thiết kế của vợ chồng Đăng Khôi

Với niềm yêu thích bếp núc và quan niệm căn bếp là phần vô cùng quan trọng trong ngôi nhà, cặp vợ chồng nổi tiếng dành rất nhiều công sức để trang hoàng cho góc giữ lửa của gia đình mình. Trong khi đa phần mọi người sẽ thuê thiết kế, tư vấn của những người làm nghề, vợ chồng Đăng Khôi tự lên ý tưởng, vẽ thiết kế, giám sát thi công và lựa chọn trang thiết bị cho toàn căn bếp của gia đình mình. Phòng bếp khoảng 40 m2 theo phong cách Tân cổ điển với màu xanh xám nổi bật, tôn nên nét sang trọng và quý phái. Chất liệu gỗ bao phủ không gian là gỗ sồi Mỹ có vân gỗ tự nhiên với ưu điểm là độ bền, có thể sử dụng lâu dài và sơn nổi vân. Lý do 2 vợ chồng Thủy Anh lựa chọn phong cách Tân cổ điển vì bản thân thiết kế cũ nên cũng không ngại lỗi mốt, về lâu dài không phải thay đổi theo xu hướng. Để làm căn bếp thêm hài hòa, hệ đèn chiếu sáng phù hợp là điều cần chú trọng. Căn bếp sử dụng đèn rọi trần 6 W tạo cảm giác nhẹ nhàng, ấm cúng, ánh sáng vàng làm át chế bớt màu lạnh và hiện đại của tường. Bên cạnh đó, hệ đèn led dây chạy xung quanh thành tủ, 2 chiếc đèn rọi 3 W ở các ô cửa kính để phản chiếu đồ vật bên trong đẹp mắt hơn. Sắc xanh xám chủ đạo của căn bếp càng được tôn lên với sự kết hợp cùng chất liệu đá Granite vân màu tối nền sáng, ngoài ra còn có gạch ốp trang trí họa tiết làm tăng sự cổ điển. Không chỉ mang tính thẩm mỹ, chất liệu đá Granite cứng, bóng, không bị thấm nước, lau rửa dễ, mặc dù giá thành cao nhưng bền. Chia sẻ với Zing về bí quyết xây căn bếp đẹp và tiện ích, Thủy Anh nói rằng: "Trước khi bắt tay vào thực hiện, 2 vợ chồng tự phác thảo một bản vẽ công năng, hình dung vị trí đặt các thiết bị. Với đồ dùng nhà bếp, nguyên lý được áp dụng là "cái gì sử dụng nhiều thì bố trí ở gần nơi đứng nấu nhất". Sau đó, mình đi tham khảo các thiết bị như lò nướng, máy rửa bát, bếp từ, chậu rửa, các ngăn chia hộc tủ để nắm được bảng kích thước và điều chỉnh phù hợp với bản vẽ phác thảo". Căn bếp có sự sắp xếp rất khoa học. Các giá đỡ, ngăn chia công năng là bí mật làm nên sự ngăn nắp, logic. Kinh nghiệm được vợ ca sĩ chia sẻ là sau khi lấy kích thước để thi công các ngăn tủ phù hợp, cô sẽ lựa chọn mua các giá đỡ sau vì có thể tháo lắp được. Ngoài ra, những ngăn tủ không cần thiết, cô chỉ làm thanh ngang bằng gỗ để chia tủ nhưng vẫn tối ưu hóa không gian. Hệ giá đỡ tiện dụng nhất là kệ so le sử dụng cho góc chữ L. Giá đỡ này không chỉ giải quyết góc chết mà còn tận dụng đặt được nhiều xoong nồi. Giá đựng chai lọ nước tẩy rửa có thể kéo ra, kéo vào tiện lợi này cũng là giải pháp tối ưu giúp giảm mốc, ẩm, hôi do nước chảy lênh láng trong ngăn tủ. Đảo bếp có kích thước 1 m x 2 m được tận dụng làm ngăn đựng bát đĩa và đồ khô. Mặt trước của đảo bếp lùi vào 30 cm để có chỗ để chân khi ngồi lên ghế. Một mẹo nhỏ để giữ cho tủ bếp luôn sạch sẽ là việc sử dụng miếng lót ngăn tủ vừa giúp bảo vệ lớp gỗ bên dưới, vừa dễ vệ sinh. Khoản đầu tư được quan tâm nhất là các thiết bị bếp. Thủy Anh và Đăng Khôi lựa chọn máy rửa bát, lò nướng, máy hút mùi, bếp, máy lọc nước… của các nhãn hiệu lớn, uy tín và có chất lượng tốt. Mặc dù giá thành cao, các đồ dùng trong căn bếp của gia đình 4 thành viên này rất bền và đẹp. Máy rửa bát, máy hút mùi đã dùng hơn 3 năm nhưng vẫn có hiệu quả sử dụng tốt. Thậm chí, tủ lạnh về chung nhà với gia đình nhỏ ngót nghét 10 năm nhưng không bị hỏng hóc gì. Thủy Anh mách mọi người cách mua thiết bị bếp với chi phí tiết kiệm là mình chủ động lên kế hoạch, tham gia các hội chợ, chú ý các đợt giảm giá của nhãn hàng lớn để sắm các thiết bị chất lượng tốt với giá thành phải chăng. Tiêu dùng thông minh là tiêu chí hàng đầu vợ chồng nam ca sĩ áp dụng. "Quan điểm của mình là tối ưu hoá đồng tiền bỏ ra, mình sẽ trả cho những gì cần thiết và xứng đáng, tần suất sử dụng cao, đòi hỏi độ bền, đảm bảo sức khoẻ, còn lại những thứ không quá quan trọng thì tiết giảm", Thủy Anh nói. Căn bếp của gia đình hot mom có mức chi phí xây dựng không hề khoa trương với hệ gỗ có giá 110 triệu đồng và hệ đá gạch chỉ 30 triệu đồng. Nhận xét về gian bếp của gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh, chị Nguyễn Phượng, Chuyên viên Thiết kế, công ty kiến trúc và nội thất Homeluxury, đánh giá: "Phòng bếp được thiết kế ấn tượng theo phong cách Tân cổ điển với điểm nhấn là màu xanh xám. Các ngăn tủ được sắp xếp gọn gàng, bố trí công năng thuận tiện cho việc sử dụng, chất liệu dễ vệ sinh, tận dụng tối đa khoảng trống. Nhìn chung, căn bếp sang trọng, ấm cúng mà đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên, nhược điểm là bếp bố trí hơi cao so với người dùng, nếu để vật dụng trên cao, người nội trợ phải với hoặc kê ghế để lấy".

