Các cậu ấm, cô chiêu nhà tỷ phú USD sống như thế nào

Tiffany Trump là con gái thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau Ivanka. Cô là kết quả của cuộc hôn nhân giữa ông Trump với người vợ thứ 2 Marla Maples, một nữ diễn viên kiêm ngôi sao truyền hình nổi tiếng những năm 90. Tiffany Trump nối gót cha theo học tại Đại học Pennsylvania. Cô tốt nghiệp ngành Xã hội học và Nghiên cứu đô thị. Năm 2017, cô tiếp tục con đường học vấn tại Đại học Luật Georgetown (Washington D.C, Mỹ). Con gái của ông chủ Nhà Trắng cho biết niềm đam mê thực sự của cô là thời trang. Cô từng làm thực tập sinh tại tạp chí Vogue và công ty thời trang danh tiếng Aeffe. “Công chúa nhỏ” của tổng thống Mỹ cũng từng tham gia tuần lễ thời trang New York với tư cách là một người mẫu. Tỷ phú Bill Gates và vợ có 3 người con là Jennifer (24 tuổi), Rory (20 tuổi) và Phoebe (17 tuổi). Jennifer Gates - cô con gái đầu lòng - từng là nghiên cứu sinh ngành sinh tại Đại học Stanford. Jennifer từng tiết lộ rằng cô có dự định học tiếp bằng thạc sĩ về y tế công cộng và tham gia các công tác xã hội. Con gái đầu của người sáng lập Microsoft còn là một tay đua ngựa cừ khôi. Cô từng là thành viên đội tuyển đua ngựa US Equestrian. Dù là con gái của ông trùm công nghệ nổi tiếng thế giới, Jennifer từ nhỏ tới lớn không tiếp xúc nhiều với công nghệ. Bill Gates bỏ ra 37 triệu USD để mua toàn bộ một con phố ở Wellington, Florida để phục vụ cho việc tập luyện của con gái. Con trai duy nhất của tỷ phú Microsoft là Rory Gates. Anh tốt nghiệp trường phổ thông Lakeside. Trong dịp sinh nhật con trai, bà Melinda Gates đăng tải một trạng thái lên Instagram, miêu tả con trai mình “là một người giàu tình cảm và sự tò mò, ham thích trò chơi ô chữ và ủng hộ bình đẳng giới”. Cô con gái út của nhà Bill Gates là Phoebe, từng theo học tại trường phổ thông Lakeside, một trường tư ở Seattle với mức học phí 33.000 USD/năm. Jack Ma - người đứng đầu đế chế bán lẻ Alibaba - là tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Ông nổi tiếng với ý chí khởi nghiệp bất chấp mọi thử thách và thất bại. Ông và vợ có với nhau 3 người con, bao gồm 2 gái, một trai. Hai cô con gái chưa bao giờ xuất hiện trước giới truyền thông và thông tin của họ cũng được cặp vợ chồng này giấu kín. Con trai duy nhất của ông, 26 tuổi, đang theo học tại Đại học Berkeley, California (Mỹ). Trước đó, anh sinh sống ở Canada và học trường St George's. Được biết, chàng trai 26 tuổi này có thành tích học tập rất tốt và không hề bị dính vào bất cứ tin đồn thị phi nào. Nắm giữ số cổ đông khá lớn tại Alibaba, chàng trai này hứa hẹn sẽ kế nghiệp Jack Ma, tiếp quản đế chế của cha mình trong tương lai. Tỷ phú Jeff Bezos, CEO Amazon, và vợ cũ Mackenzie có với nhau 3 con trai và một con gái. Người con gái duy nhất này được cho là con nuôi, người gốc Trung Quốc. Về phương pháp giáo dục con cái, tỷ phú giàu nhất thế giới dạy con rằng: “Hãy tự hào về sự lựa chọn của mình, chứ không phải vì tài năng”. Ông khuyên các con của mình và tất cả mọi người hãy bắt đầu sự nghiệp bằng cách theo đuổi đam mê, vì đó là con đường dễ dàng nhất để tiến tới thành công. Tỷ phú công nghệ Elon Musk và người vợ đầu có với nhau 6 người con trai. Đứa con đầu lòng không may qua đời khi còn nhỏ. Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, họ có thêm cặp song sinh Griffin và Xavier (sinh năm 2004). Sau đó vợ Elon Musk sinh thêm 3 con, gồm Damien, Saxon và Kai (sinh năm 2006). Musk cho 5 quý tử của mình vào một trường học bí mật. Đây cũng là trường học mà ông tiến hành thử nghiệm mang tên Ad Astra. Có rất ít người biết đến ngôi trường này. CEO của Tesla từng chia sẻ ông dành nhiều thời gian cho 5 “tình yêu to lớn” của mình. Ông còn gọi các con của mình là “suối nguồn cuộc đời”. “Tỷ phú bình dân” Richard Branson - người sáng lập tập đoàn Virgin - có 2 người con từ cuộc hôn nhân với người vợ thứ 2, Joan Templeman. Đó là Holly (sinh năm 1981) và Sam (sinh năm 1985). Cô con gái đầu Holly đã tốt nghiệp trường y khoa trước khi trở thành một thành viên tích cực của đội ngũ quản lý tập đoàn Virgin và Virgin Unite - một trong những tổ chức từ thiện mà cô góp mặt. Trải qua đau đớn sau 2 lần sảy thai, cuối cùng cô và chồng Freddie Andrews đã có một cặp song sinh vào cuối năm 2014. Giống như cha mình, Holly là người ưa thích mạo hiểm. Cô leo núi, chạy marathon, thậm chí còn nuôi tham vọng chinh phục không gian vũ trụ. Sam, người con thứ 2 của CEO Virgin, cũng nắm giữ vị trí quản lý trong tập đoàn và các tổ chức từ thiện như chị gái Holly. Ngoài ra, anh còn thành lập một công ty sản xuất phim có tên Sundog Pictures. Anh kết hôn với Isabella Calthorpe, con gái một gia đình giàu có tại Anh. Họ sinh cho gia tộc Branson 2 “thành viên nhí” mới. Nhà đầu huyền thoại Warren Buffett và vợ có với nhau 3 người con là Susan Alice, Howard và Peter. Lớn lên tại Omaha, con gái cả Susan Alice không hề hay biết cha cô là một tỷ phú cho tới khi đọc một bài báo trên tờ Wall Street Journal. Trong một bộ phim tài liệu của HBO, cô con gái cả của tỷ phú Warren chia sẻ về cuộc sống của 3 chị em: "Chúng tôi sống trong một ngôi nhà đẹp nhưng chắc chắn không phải là ngôi nhà lớn nhất trong thị trấn. Chúng tôi đi học tại trường công lập. Chúng tôi không có xe riêng cho tới năm 16 tuổi”. Susie mới kết hôn lần thứ 3. Giống như 2 người em, cô cũng bỏ học đại học trước khi tốt nghiệp. Susan hiện là chủ tịch và thành viên của một số tổ chức từ thiện, tập trung vào các vấn đề xóa đói giảm nghèo, giải trừ hạt nhân và chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Howard Buffett - người con thứ 2 - là cảnh sát trưởng Macon, bang Illinois. Howard cũng là người quan tâm tới hoạt động từ thiện. Peter - con trai út của tỷ phú Warren Buffett - từng là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, phát hành được 16 bản thu âm trước khi theo gót anh chị mình làm việc trong các tổ chức từ thiện. Ông Buffett từng tuyên bố sẽ hiến tài sản của mình cho hoạt động từ thiện.

Tiffany Trump là con gái thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau Ivanka. Cô là kết quả của cuộc hôn nhân giữa ông Trump với người vợ thứ 2 Marla Maples, một nữ diễn viên kiêm ngôi sao truyền hình nổi tiếng những năm 90. Tiffany Trump nối gót cha theo học tại Đại học Pennsylvania. Cô tốt nghiệp ngành Xã hội học và Nghiên cứu đô thị. Năm 2017, cô tiếp tục con đường học vấn tại Đại học Luật Georgetown (Washington D.C, Mỹ). Con gái của ông chủ Nhà Trắng cho biết niềm đam mê thực sự của cô là thời trang. Cô từng làm thực tập sinh tại tạp chí Vogue và công ty thời trang danh tiếng Aeffe. “Công chúa nhỏ” của tổng thống Mỹ cũng từng tham gia tuần lễ thời trang New York với tư cách là một người mẫu. Tỷ phú Bill Gates và vợ có 3 người con là Jennifer (24 tuổi), Rory (20 tuổi) và Phoebe (17 tuổi). Jennifer Gates - cô con gái đầu lòng - từng là nghiên cứu sinh ngành sinh tại Đại học Stanford. Jennifer từng tiết lộ rằng cô có dự định học tiếp bằng thạc sĩ về y tế công cộng và tham gia các công tác xã hội. Con gái đầu của người sáng lập Microsoft còn là một tay đua ngựa cừ khôi. Cô từng là thành viên đội tuyển đua ngựa US Equestrian. Dù là con gái của ông trùm công nghệ nổi tiếng thế giới, Jennifer từ nhỏ tới lớn không tiếp xúc nhiều với công nghệ. Bill Gates bỏ ra 37 triệu USD để mua toàn bộ một con phố ở Wellington, Florida để phục vụ cho việc tập luyện của con gái. Con trai duy nhất của tỷ phú Microsoft là Rory Gates. Anh tốt nghiệp trường phổ thông Lakeside. Trong dịp sinh nhật con trai, bà Melinda Gates đăng tải một trạng thái lên Instagram, miêu tả con trai mình “là một người giàu tình cảm và sự tò mò, ham thích trò chơi ô chữ và ủng hộ bình đẳng giới”. Cô con gái út của nhà Bill Gates là Phoebe, từng theo học tại trường phổ thông Lakeside, một trường tư ở Seattle với mức học phí 33.000 USD/năm. Jack Ma - người đứng đầu đế chế bán lẻ Alibaba - là tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Ông nổi tiếng với ý chí khởi nghiệp bất chấp mọi thử thách và thất bại. Ông và vợ có với nhau 3 người con, bao gồm 2 gái, một trai. Hai cô con gái chưa bao giờ xuất hiện trước giới truyền thông và thông tin của họ cũng được cặp vợ chồng này giấu kín. Con trai duy nhất của ông, 26 tuổi, đang theo học tại Đại học Berkeley, California (Mỹ). Trước đó, anh sinh sống ở Canada và học trường St George's. Được biết, chàng trai 26 tuổi này có thành tích học tập rất tốt và không hề bị dính vào bất cứ tin đồn thị phi nào. Nắm giữ số cổ đông khá lớn tại Alibaba, chàng trai này hứa hẹn sẽ kế nghiệp Jack Ma, tiếp quản đế chế của cha mình trong tương lai. Tỷ phú Jeff Bezos, CEO Amazon, và vợ cũ Mackenzie có với nhau 3 con trai và một con gái. Người con gái duy nhất này được cho là con nuôi, người gốc Trung Quốc. Về phương pháp giáo dục con cái, tỷ phú giàu nhất thế giới dạy con rằng: “Hãy tự hào về sự lựa chọn của mình, chứ không phải vì tài năng”. Ông khuyên các con của mình và tất cả mọi người hãy bắt đầu sự nghiệp bằng cách theo đuổi đam mê, vì đó là con đường dễ dàng nhất để tiến tới thành công. Tỷ phú công nghệ Elon Musk và người vợ đầu có với nhau 6 người con trai. Đứa con đầu lòng không may qua đời khi còn nhỏ. Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, họ có thêm cặp song sinh Griffin và Xavier (sinh năm 2004). Sau đó vợ Elon Musk sinh thêm 3 con, gồm Damien, Saxon và Kai (sinh năm 2006). Musk cho 5 quý tử của mình vào một trường học bí mật. Đây cũng là trường học mà ông tiến hành thử nghiệm mang tên Ad Astra. Có rất ít người biết đến ngôi trường này. CEO của Tesla từng chia sẻ ông dành nhiều thời gian cho 5 “tình yêu to lớn” của mình. Ông còn gọi các con của mình là “suối nguồn cuộc đời”. “Tỷ phú bình dân” Richard Branson - người sáng lập tập đoàn Virgin - có 2 người con từ cuộc hôn nhân với người vợ thứ 2, Joan Templeman. Đó là Holly (sinh năm 1981) và Sam (sinh năm 1985). Cô con gái đầu Holly đã tốt nghiệp trường y khoa trước khi trở thành một thành viên tích cực của đội ngũ quản lý tập đoàn Virgin và Virgin Unite - một trong những tổ chức từ thiện mà cô góp mặt. Trải qua đau đớn sau 2 lần sảy thai, cuối cùng cô và chồng Freddie Andrews đã có một cặp song sinh vào cuối năm 2014. Giống như cha mình, Holly là người ưa thích mạo hiểm. Cô leo núi, chạy marathon, thậm chí còn nuôi tham vọng chinh phục không gian vũ trụ. Sam, người con thứ 2 của CEO Virgin, cũng nắm giữ vị trí quản lý trong tập đoàn và các tổ chức từ thiện như chị gái Holly. Ngoài ra, anh còn thành lập một công ty sản xuất phim có tên Sundog Pictures. Anh kết hôn với Isabella Calthorpe, con gái một gia đình giàu có tại Anh. Họ sinh cho gia tộc Branson 2 “thành viên nhí” mới. Nhà đầu huyền thoại Warren Buffett và vợ có với nhau 3 người con là Susan Alice, Howard và Peter. Lớn lên tại Omaha, con gái cả Susan Alice không hề hay biết cha cô là một tỷ phú cho tới khi đọc một bài báo trên tờ Wall Street Journal. Trong một bộ phim tài liệu của HBO, cô con gái cả của tỷ phú Warren chia sẻ về cuộc sống của 3 chị em: "Chúng tôi sống trong một ngôi nhà đẹp nhưng chắc chắn không phải là ngôi nhà lớn nhất trong thị trấn. Chúng tôi đi học tại trường công lập. Chúng tôi không có xe riêng cho tới năm 16 tuổi”. Susie mới kết hôn lần thứ 3. Giống như 2 người em, cô cũng bỏ học đại học trước khi tốt nghiệp. Susan hiện là chủ tịch và thành viên của một số tổ chức từ thiện, tập trung vào các vấn đề xóa đói giảm nghèo, giải trừ hạt nhân và chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Howard Buffett - người con thứ 2 - là cảnh sát trưởng Macon, bang Illinois. Howard cũng là người quan tâm tới hoạt động từ thiện. Peter - con trai út của tỷ phú Warren Buffett - từng là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, phát hành được 16 bản thu âm trước khi theo gót anh chị mình làm việc trong các tổ chức từ thiện. Ông Buffett từng tuyên bố sẽ hiến tài sản của mình cho hoạt động từ thiện.