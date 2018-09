"Bỏ túi" tuyệt chiêu chăm sóc vườn trên mái luôn xanh tươi

Ánh sáng là yếu tố quan trọng với cây xanh. Để cây sinh trưởng tốt đòi hỏi chế độ ánh sáng mặt trời đáp ứng đúng nhu cầu của loại cây đó. Ảnh: Nhavuontaigia. Vì vậy, khi chăm sóc vườn trên mái, bạn cần đảm bảo chế độ ánh sáng phù hợp với từng loại cây vì không phải cây nào cũng cần nhiều ánh sáng. Ảnh: Canhquanbabylon. Chăm sóc vườn trên mái không chỉ đơn thuần là việc bạn tưới nước đầy đủ mà còn phải thường xuyên kiểm tra tình trạng sâu bệnh cho cây. Ảnh: Karikabd. Bạn nên cắt tỉa cây hàng tuần, vệ sinh lá khô rụng dưới gốc cây cũng như ngắt bỏ hết các hoa héo để cách ly nguồn bệnh lây lan. Ảnh: Canhquanthanhpho. Ngoài việc cắt tỉa, bạn cũng nên bón phân định kỳ để cây luôn xanh tốt, ra nhiều hoa trái. Ảnh: Vox-cdn. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng ưa bón phân. Do đó, bạn cần tham khảo kỹ trước khi chăm bón cho cây. Ảnh: Wordpress. Do cây trồng trên vườn trên mái bị giới hạn nên bạn cần chọn lựa những loại cây thích hợp trồng trên mái. Ảnh: Canhquansaigon. Đối với những cây trồng trong chậu, bạn cần theo dõi để thay chậu cho cây khi cây quá lớn. Ảnh: Thiennhien. Nếu cây quá lớn mà bạn không thay chậu, cây sẽ bị hết dinh dưỡng, lá rụng dần và chuyển màu vàng, cây sẽ trở nên còi cọc xấu xí. Ảnh: Greenmore. Còn nếu không có điều kiện thay chậu to hơn do diện tích vườn mái không cho phép, bạn có thể cắt tỉa bớt bộ rễ, thu gọn tán cây và bổ sung thêm đất trồng cho cây tiếp tục phát triển. Ảnh: Thietkevuontrensanthuong.

