Biệt thự trang trí tràn ngập sắc hoa của mỹ nhân Việt

Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nhưng sống tại miền Nam nên Hoa hậu Giáng My chưng cả hoa mai và hoa đào trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Ngoisao Góc nhỏ nơi Giáng My hay ngồi thưởng trà được trang hoàng bằng hoa hồng, hoa dâm bụt, hoa cúc...Ảnh: Ngoisao Bên trong biệt thự, Hoa hậu Giáng My mua thêm hàng chục chậu hoa mới để cả ngôi nhà tràn ngập sắc xuân. Ảnh: Ngoisao Tết Bính Thân 2016, Hoa hậu Đền Hùng tự tay trang trí một gian hàng Tết và góc chợ hoa tại nhà riêng. Ảnh: FBNV Những chậu hoa bằng nan kết hợp nón lá khiến không gian như một vườn hoa xuân đẹp mắt. Ảnh: FBNV Dịp Tết Tân Sửu 2021, Bảo Thy không sử dụng quá nhiều đồ trang trí, thay vào đó là đặt các loại cây hoa khắp nhà từ mai, lan, tuyết mai..Ảnh: FBNV Căn biệt thự của Bảo Thy có khoảng sân rộng, phòng khách lớn với trần cao nên các cây và bình đều cao còn quá đầu người. Ảnh: FBNV Với số lượng chậu hoa lớn trong nhà, chưa kể ngoài sân vườn, gia đình Bảo Thy thuê người để chăm sóc đúng kỹ thuật sao cho hoa tươi lâu, nở đẹp. Ảnh: FBNV Đào đông Hà Lan nổi bật trong biệt trắng của Bảo Thy. Ảnh: FBNV Trong khi đó, Tăng Thanh Hà chọn 1 loạt cúc vạn thọ vàng, cam để trang trí dọc lối đi bên ngoài biệt thự. Ảnh: FBNV Ngoài cúc, mai vàng cũng khoe sắc trong biệt thự của Tăng Thanh Hà. Ảnh: FBNV Bà xã Louis Nguyễn còn đặt thêm 1 chậu hoa giấy hồng rực 1 góc biệt thự triệu đô. Ảnh: FBNV Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nhưng sống tại miền Nam nên Hoa hậu Giáng My chưng cả hoa mai và hoa đào trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Ngoisao Góc nhỏ nơi Giáng My hay ngồi thưởng trà được trang hoàng bằng hoa hồng, hoa dâm bụt, hoa cúc...Ảnh: Ngoisao Bên trong biệt thự, Hoa hậu Giáng My mua thêm hàng chục chậu hoa mới để cả ngôi nhà tràn ngập sắc xuân. Ảnh: Ngoisao Tết Bính Thân 2016, Hoa hậu Đền Hùng tự tay trang trí một gian hàng Tết và góc chợ hoa tại nhà riêng. Ảnh: FBNV Những chậu hoa bằng nan kết hợp nón lá khiến không gian như một vườn hoa xuân đẹp mắt. Ảnh: FBNV Dịp Tết Tân Sửu 2021, Bảo Thy không sử dụng quá nhiều đồ trang trí, thay vào đó là đặt các loại cây hoa khắp nhà từ mai, lan, tuyết mai..Ảnh: FBNV Căn biệt thự của Bảo Thy có khoảng sân rộng, phòng khách lớn với trần cao nên các cây và bình đều cao còn quá đầu người. Ảnh: FBNV Với số lượng chậu hoa lớn trong nhà, chưa kể ngoài sân vườn, gia đình Bảo Thy thuê người để chăm sóc đúng kỹ thuật sao cho hoa tươi lâu, nở đẹp. Ảnh: FBNV Đào đông Hà Lan nổi bật trong biệt trắng của Bảo Thy. Ảnh: FBNV Trong khi đó, Tăng Thanh Hà chọn 1 loạt cúc vạn thọ vàng, cam để trang trí dọc lối đi bên ngoài biệt thự. Ảnh: FBNV Ngoài cúc, mai vàng cũng khoe sắc trong biệt thự của Tăng Thanh Hà. Ảnh: FBNV Bà xã Louis Nguyễn còn đặt thêm 1 chậu hoa giấy hồng rực 1 góc biệt thự triệu đô. Ảnh: FBNV Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24