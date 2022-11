Biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội ở bị bỏ hoang ngập rác giờ ra sao?

Căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), tọa lạc giữa con phố nhỏ nối từ phố Hàm Long sang phố Trần Hưng Đạo. Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa thuộc diện nhà chuyên dùng, do Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý. Ảnh: VOV.

Đây là khu phố được xây dựng và quy hoạch theo kiến trúc Đông Dương với nhiều căn biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954. Ảnh: VOV.

Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm) có diện tích 410m2, TP Hà Nội xếp vào danh sách không thuộc diện để bán. Đầu năm 2002, ông Hoàng Văn Nghiên khi đó là Chủ tịch TP Hà Nội đã chuyển đến khu biệt thự này thuê ở. Ảnh: Dân Việt.



Đến cuối năm 2014, ông Nghiên trả lại Hà Nội căn biệt thự nói trên. Từ đó đến nay, căn biệt thự này vẫn bị bỏ hoang. Ảnh: VietnamFinance.



Cổng sắt và hàng rào bên ngoài bong tróc rỉ sét theo thời gian. Ảnh: VOV.

Do không được đưa vào sử dụng nên những năm qua cỏ mọc um tùm trong biệt thự, rác thải la liệt khắp sân, bốc mùi xú uế nồng nặc. Ảnh: VOV.

Cảnh hoang hóa bên trong hàng rào sắt. Ảnh: VOV.

Những lớp lá rụng xếp dầy trên mặt sân. Ảnh: VOV.

Liên quan tới biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, vừa qua, cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị UBND TP Hà Nội đảm bảo vệ sinh môi trường, sớm chấm dứt tình trạng bỏ hoang. Trả lời kiến nghị của cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết, do còn có những vướng mắc về chính sách nên chưa đưa ra được phương án xử lý phù hợp với căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Ảnh: Tiền Phong.

Mới đây, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã phối hợp với Công ty TNHH Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quét dọn, tổng vệ sinh môi trường khuôn viên biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Ảnh: Công nhân dọn rác bên trong biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (nguồn: Vietnamnet).

Được biết, trong năm 2018, Sở Xây dựng Hà Nội đã có hai văn bản giao Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội thực hiện chỉ đạo của UBND TP về nhà 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa. Đến tháng 9/2018, Hà Nội tiếp tục có chỉ đạo với nội dung trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước cho các tổ chức, cá nhân thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ và các mục đích không phải để ở, tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND TP. Ảnh: Pháp luật TPHCM.

Cuối năm 2019, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản đề nghị Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội có biện pháp quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát tài sản đối với quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ và các mục đích khác, không phải để ở. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu các địa phương góp ý vào dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng nhà chuyên dùng. Do vậy, cơ quan chức năng của Hà Nội tạm thời chưa đưa ra phương án xử lý biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa để chờ quy định mới. Ảnh: VOV.















