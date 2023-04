Bí mật chưa kể về món thịt lợn hơn trăm triệu một chân

Thịt lợn muối Iberico là niềm tự hào của ẩm thực Tây Ban Nha. Thịt Iberico được mệnh danh là "vua các loại thịt lợn" hay "thịt lợn đắt nhất thế giới", chỉ dành cho giới quý tộc bởi giá thành đắt đỏ. Ảnh: Facebook Trung bình, thịt lợn muối Iberico khoảng 220 USD (gần 5,2 triệu đồng) cho một miếng chưa đến nửa cân. Ảnh: Cooken Trading Đáng chú ý, chiếc chân lợn muối Iberico đắt nhất được bán với giá 4.100 Euro, tức là hơn 4.500 USD (khoảng hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Tomi MarketsThịt lợn Iberico đắt như vậy là bởi phải tuân thủ những yêu cầu khắt khe ngay từ khâu chăn nuôi, mổ thịt đến chế biến và bảo quản. Ảnh: New Viet Shop Theo đó, lợn Iberico được nuôi hữu cơ hoàn toàn, bằng phương pháp chăn nuôi gia súc kết hợp canh tác rừng. Ảnh: Getty Những chú lợn đen sẽ ăn các loại quả trong rừng như sồi, cỏ, ôliu, các loại quả mọng, hạt, ngũ cốc, đậu... Ảnh: An Khang Wine Do được nuôi hữu cơ, chủ yếu bằng hạt sồi nên thịt lợn muối Iberico có mùi thơm của hạt sồi rất đặc trưng. Ảnh: Getty Ngoài ra, những loại thịt cao cấp còn được mô tả có vị bơ, hạt dẻ lan toả trong miệng. Ảnh: Getty Thịt lợn phải trải qua quá trình ủ muối và chế biến khá cầu kỳ. Đùi lợn được ủ muối trong khoảng 10 ngày, sau đó, bảo quản ở nhiệt độ 0 độ C, độ ẩm 85 - 95%. Ảnh: Getty Sau đó, thịt được sấy khô tự nhiên trong nửa năm, cuối cùng được treo trong hầm với nhiệt độ thấp hơn trong 2 năm. Như vậy, để có chiếc đùi lợn muối đạt chuẩn cần đến 7 năm. Ảnh: Getty Video: Giá thịt lợn bình ổn được tăng cao nhất chỉ từ. Nguồn: VTV TSTC

