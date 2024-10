Bên trong tòa nhà Pan Pacific Orchard của Singapore

Pan Pacific Orchard của Singapore vừa được Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường sống đô thị (CTBUH) vinh danh là tòa nhà cao tầng mới tốt nhất thế giới - Ảnh: Darren Soh/Archdaily



Trong thông tin công bố giải thưởng, CTBUH đã mô tả công trình là "khách sạn trong tự nhiên" thể hiện "cách tiếp cận mang tính đột phá với chủ nghĩa đô thị mật độ cao" Ảnh: Darren Soh/Archdaily





“Pan Pacific Orchard đại diện cho chủ nghĩa đô thị thẳng đứng có trách nhiệm tốt nhất hiện nay”, Javier Quintana de Uña, Tổng giám đốc điều hành của CTBUH, cho biết trong một tuyên bố - Ảnh: Darren Soh/Archdaily



Với số lượng cây xanh phủ khắp, công trình cao 461 feet (khoảng 141m) mang đến cho người đối diện hay khách lưu trú cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên - Ảnh: Darren Soh/Archdaily



Công trình độc đáo này được thiết kế với các khối hình chữ L chia tòa tháp thành bốn khối riêng biệt - Ảnh: Darren Soh/Archdaily



Mỗi tầng đều dựa trên một họa tiết khác nhau liên quan đến môi trường nhiệt đới của Singapore: rừng, bãi biển, vườn và mây, theo thứ tự tăng dần - Ảnh: Darren Soh/Archdaily



“Forest Terrace” ở tầng trệt có điểm nhấn là thác nước và hàng chục loài thực vật, nhiều loài trong đó là cây bản địa - Ảnh: Darren Soh/Archdaily



“Beach Terrace” có một hồ bơi được bao quanh bởi những cây cọ; “Garden Terrace” có những lối đi bộ quanh bãi cỏ hình chữ nhật; và “Cloud Terrace” - tầng trên cùng của tòa nhà đóng vai trò là không gian sự kiện xanh tươi nhìn ra thành phố - Ảnh: Darren Soh/Archdaily



347 phòng của khách sạn có ban công nhìn ra khu vực cảnh quan. Khách sạn cũng có phòng khiêu vũ 400 chỗ ngồi, hai nhà hàng và "mái che" bằng các tấm pin mặt trời trên mái nhà - Ảnh: Darren Soh/Archdaily



Nhà hàng sang trọng, tinh tế và ấm cúng - Ảnh: Darren Soh/Archdaily



Hồ bơi có thiết kế tương tự một đầm nước an tĩnh, mát mẻ - Ảnh: Darren Soh/Archdaily



Được thành lập vào năm 2002, Giải thưởng CTBUH vinh danh những tòa nhà cao tầng đẹp nhất và kiến trúc sư thiết kế. Những người chiến thắng gần đây khác của giải thưởng Tòa nhà cao tầng đẹp nhất thế giới bao gồm One Vanderbilt Avenue ở thành phố New York, và Quay Quarter Tower của Úc - Ảnh: Darren Soh/Archdaily



Toà nhà SUMMIT One Vanderbilt được thiết kế bởi kiến trúc sư Kohn Pedersen Fox có tổng diện tích lên đến 6.000m2. Phần mái của tòa nhà cao 397m và ngọn tháp cao 427m so với mặt đất, khiến nó trở thành tòa nhà cao thứ tư của thành phố sau tòa nhà One World Trade Center, Central Park Tower và 111 West 57th Street - Ảnh: One Vanderbilt và KPF/Archdaily



Quay Quarter Tower (Úc), một tòa nhà được mệnh danh là tòa nhà chọc trời "tái chế" đầu tiên trên thế giới sau khi các kiến trúc sư 3XN giữ lại hơn hai phần ba tòa tháp từ những năm 1970 trước đó trên địa điểm này - Ảnh: Adam Mørk/Archdaily







