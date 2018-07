Bên trong quận kinh tế “không ôtô” 40 tỷ USD của Hàn Quốc

Bắt đầu vào năm 2002, Quận Kinh doanh Quốc tế (International Business District - IBD) tại Songdo, Hàn Quốc được xây dựng với cơ sở hạ tầng giao thông ưu tiên dành cho xe bus, tàu điện ngầm, xe đạp... nhằm loại bỏ nhu cầu sử dụng ôtô riêng của cư dân. Được xây dựng bởi công ty Gale International, IBD dự kiến hoàn thành vào năm 2020 với tổng diện tích 9,29 km2, nằm ở phía Tây Bắc Hàn Quốc. IBD đang được xây dựng trên vùng đất dọc bờ biển Hoàng Hải (Yellow Sea). Ngay từ đầu, Gale International đã xác định xây dựng quận kinh tế mới này là một quận thân thiện với môi trường. Quận này được thiết kế nhằm giảm thiểu nhu cầu sử dụng ôtô. IBD được thiết kế theo mô hình đô thị đa chức năng, có nghĩa là cửa hàng bán lẻ, văn phòng, cơ sở y tế và trước học đều nằm gần nhà ở. Các khu căn hộ và văn phòng đều được xây cách bến xe bus hoặc ga tàu điện ngầm khoảng 12 phút đi bộ. Những làn đường dành cho xe đạp trải dài 24km xuyên qua IBD, kết nối với mạng lưới dài 145km của thành phố Songdo. Khoảng 40% quận IBD được bao phủ cây xanh (tỷ lệ gấp đôi New York, Mỹ) nhằm khuyến khích cư dân đi bộ. Công viên lớn nhất tại đây có diện tích 40,8 hecta, lấy cảm hứng từ Công viên trung tâm Central Park của Manhattan, New York. IBD là một phần của dự án xây dựng Khu Kinh tế Tự do Incheon tại thành phố Songdo City theo chủ chương của chính phủ Hàn Quốc. Khi chính phủ nước này bắt đầu quy hoạch thành phố Songdo vào năm 2000, khoảng 500 tấn cát đã được đổ xuống đầm lầy để làm móng. Một điểm đặc biệt nữa của IBD là ở đây không có xe tải chở rác. Thay vào đó, hệ thống ống khí nén sẽ hút rác từ các tòa nhà chung cư tới thẳng hệ thống xử lý rác thải trung tâm chỉ trong vài giây - nơi chúng được tái chế. IBD có hơn 100 tòa nhà được cấp giấy chứng nhận LEED - giấy chứng nhận quốc tế cho các công trình xây dựng xanh, với việc tái sử dụng 40% lượng nước đã dùng. Thành phố Songdo sản sinh lượng khí thải nhà kính ít hơn 1/3 so với các thành phố có cùng diện tích khác. Tuy nhiên, một số cư dân phàn nàn rằng quận IBD cũng như thành phố Songdo nằm quá xa thủ đô Seoul - trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của Hàn Quốc. Nơi này cách Seoul hơn 1 giờ lái xe. Đến nay mới chỉ có khoảng 70.000 người làm việc tại Songdo, ít hơn nhiều so với mục tiêu 300.000 người của chính quyền thành phố này. Vì vậy, hiện giờ vẫn là quá sớm để nói liệu Songdo có trở thành một đô thị thịnh vượng hay không. Cư dân tại đây gặp vấn đề trong việc xây dựng cộng đồng ở thành phố mới. "Có rất nhiều người sống ở đó nhưng bạn gần như chẳng thấy họ. Vì vậy thành phố thì vẫn sống nhưng vô hình", Lindy Wenselaers, một cư dân Songdo cho biết. Quận IBD hiện có diện tích khoảng 5,57 km2 và dự kiến tăng gần gấp đôi vào năm 2020. Công ty xây dựng kỳ vọng Songdo cùng quận IBD sẽ trở thành mô hình mẫu cho các thành phố khác trên thế giới.

