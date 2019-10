Bên trong khu chợ hải sản lớn nhất Seoul, cao 8 tầng Ngọc Trinh vừa ghé thăm

Trong chuyến đi Hàn Quốc giữa tháng 10 năm nay, Ngọc Trinh có dịp ghé thăm khu chợ hải sản lớn nhất Seoul - Noryangjin. Ảnh: Ngoisao. Noryangjin là một trong những ngôi chợ lâu đời ở xứ sở kim chi, thành lập từ năm 1927. Ảnh: The Seoul Guide. Được xem là một trong những khu chợ buôn bán hải sản đầu tiên và lớn nhất Seoul, Noryangjin nhộn nhịp và mở cửa suốt 24 giờ trong tuần vào tất cả các ngày trong năm. Ảnh: Independent Travel Cats.Chợ Noryangjin có diện tích 66.000 m2 đất và cao 8 tầng lầu. Trong đó, hàng trăm cửa hàng nhỏ tất bật buôn bán cho hơn 30.000 lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Youtube. Noryangjin là nơi tập trung tất cả các loại hải sản tươi ngon của thành phố như tôm, cua, cá biển, các loại ốc, bạch tuộc và đặc biệt loại nào cũng rất to. Ảnh: Robert Harding. Theo thống kê, mỗi ngày có đến hơn 250 – 300 tấn thủy sản được bán ra tại chợ Noryangjin. Ảnh: TripAdvisor. Hải sản trong chợ đều được đảm bảo độ tươi ngon nhất mà giá thành còn thấp hơn 20 – 30% so với những địa điểm khác. Ảnh: Vietravel. Chợ hoạt động tấp nập cả ngày, nhưng phiên đấu giá cá tươi vào lúc 1h sáng mới là thời điểm nhộn nhịp nhất. Ảnh: Koreatimes. Bên cạnh các loại hải sản tươi sống, khu chợ này còn có bán những mặt hàng đã được cắt thái, sơ chế sẵn cho mọi nhu cầu chế biến của khách hàng. Ảnh: Jaemin Lee Video: Khám phá 8 khu chợ nổi tiếng nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

Trong chuyến đi Hàn Quốc giữa tháng 10 năm nay, Ngọc Trinh có dịp ghé thăm khu chợ hải sản lớn nhất Seoul - Noryangjin. Ảnh: Ngoisao. Noryangjin là một trong những ngôi chợ lâu đời ở xứ sở kim chi, thành lập từ năm 1927. Ảnh: The Seoul Guide. Được xem là một trong những khu chợ buôn bán hải sản đầu tiên và lớn nhất Seoul, Noryangjin nhộn nhịp và mở cửa suốt 24 giờ trong tuần vào tất cả các ngày trong năm. Ảnh: Independent Travel Cats. Chợ Noryangjin có diện tích 66.000 m2 đất và cao 8 tầng lầu. Trong đó, hàng trăm cửa hàng nhỏ tất bật buôn bán cho hơn 30.000 lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Youtube. Noryangjin là nơi tập trung tất cả các loại hải sản tươi ngon của thành phố như tôm, cua, cá biển, các loại ốc, bạch tuộc và đặc biệt loại nào cũng rất to. Ảnh: Robert Harding. Theo thống kê, mỗi ngày có đến hơn 250 – 300 tấn thủy sản được bán ra tại chợ Noryangjin. Ảnh: TripAdvisor. Hải sản trong chợ đều được đảm bảo độ tươi ngon nhất mà giá thành còn thấp hơn 20 – 30% so với những địa điểm khác. Ảnh: Vietravel. Chợ hoạt động tấp nập cả ngày, nhưng phiên đấu giá cá tươi vào lúc 1h sáng mới là thời điểm nhộn nhịp nhất. Ảnh: Koreatimes. Bên cạnh các loại hải sản tươi sống, khu chợ này còn có bán những mặt hàng đã được cắt thái, sơ chế sẵn cho mọi nhu cầu chế biến của khách hàng. Ảnh: Jaemin Lee Video: Khám phá 8 khu chợ nổi tiếng nhất thế giới. Nguồn: Youtube.