Bên trong dự án Thung lũng Hoa Hồng “đắp chiếu” cả thập kỷ

Dự án Khu chức năng đô thị Thung lũng Hoa Hồng - Rose Valley (tên cũ là khu biệt thự và nhà nghỉ Nam Sơn) nằm trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Mê Linh và xã Nam Hồng, huyện Đông Anh (Hà Nội) do Công ty cổ phần Vĩnh Sơn làm chủ đầu tư. Thung lũng Hoa Hồng - Rose Valley nằm trong danh sách những dự án đã được giao đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai cần tiếp tục theo dõi, giám sát theo báo cáo HĐND TP Hà Nội công bố tháng 7/2021. Thung lũng Hoa Hồng được Công ty cổ phần Vĩnh Sơn nghiên cứu lập quy hoạch từ năm 2004. Sau nhiều lần điều chỉnh, tháng 7/2008, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định giao gần 64,66 ha đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Sau mở rộng Hà Nội, công ty mở rộng phạm vi thực hiện dự án thêm 10,85 ha tại xã Tiền Phong, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh và xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Theo phương án do đơn vị tư vấn lập tháng 5/2019, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án Thung lũng Hoa Hồng - Rose Valley là 11.873 tỷ đồng. Từ năm 2009 đến 2011, dự án đã bắt đầu xây dựng hạ tầng và một số nhà mẫu. Tuy nhiên, đến nay, dù thị trường bất động sản Mê Linh đã có nhiều khởi sắc, dự án Thung lũng Hoa Hồng vẫn "đắp chiếu" cùng những biệt thự bỏ hoang. Theo tìm hiểu của PV Dân trí, Công ty cổ phần Vĩnh Sơn được thành lập vào tháng 9/2003, trụ sở tại khu đô thị Hà Tiên, xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại thời điểm 30/6/2021, công ty có vốn điều lệ 1.150 tỷ đồng, do 3 cổ đông trong nước, gồm 2 tổ chức (chiếm 99,9% vốn) và 1 cá nhân là ông Nguyễn Khánh Trung (chiếm 0,1% vốn). Ngoài Viettel, cổ đông lớn còn lại chính là Công ty cổ phần Bất động sản Dragon Village (chiếm 60% vốn). Lũy kế đến 30/6/2021, Vĩnh Sơn đã đầu tư vào dự án 1.129 tỷ đồng, bao gồm công tác mặt bằng, nộp tiền sử dụng đất, đầu tư một số hạng mục và các chi phí khác... Hiện tại, việc triển khai dự án này vẫn còn gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng phần mở rộng và các vấn đề pháp lý liên quan chủ trương đầu tư. Ngoài thực trạng lãng phí đất đai, việc chậm triển khai của dự án Thung lũng Hoa Hồng đang gây ảnh hưởng tới việc kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực.

