Bên trong biệt thự của nữ đại gia “chống lưng” đội tuyển Thái Lan

Nữ đại gia Thái Lan Madam Pang được biết đến như một "nữ tướng" của đội bóng Thái Lan. Ảnh: Moli Star Bà Madam Pang sở hữu khối tài sản kếch xù. Bà hiện sống trong căn biệt thự ở khSukhumvitit (Bangkok, Thái Lan). Ảnh: Hello Căn nhà của nữ đại gia Thái Lan thiết kế khá đơn giản, có một cầu thang dẫn vào trong nhà. Bên cạnh bể bơi là lối đi và các ô cửa dẫn vào phòng khách. Ảnh: Hello Phòng khách nổi bật với gam màu trung tính, sofa và đèn chùm lớn. Ảnh: Hello Phòng ăn đặt một chiếc bàn dài 12 chỗ với chiếc đèn chùm ấn tượng. Ảnh: Hello Không gian ngôi nhà được trang trí nhiều cây xanh. Ảnh: Hello Không gian ngôi nhà được trang trí nhiều cây xanh. Tầng dưới cùng là lối dẫn vào và có gara đỗ ô tô. Ảnh: Hello Được biết, căn biệt thự chỉ là một phần nhỏ trong số tài sản lên đến 100 tỷ USD của đại gia Thái Lan. Ảnh: Madam Pang Bà Madam Pang còn được biết đến với vai trò là một chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn bảo hiểm lớn có tiếng trong nước và là trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Ảnh: Madam Pang Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

Nữ đại gia Thái Lan Madam Pang được biết đến như một "nữ tướng" của đội bóng Thái Lan. Ảnh: Moli Star Bà Madam Pang sở hữu khối tài sản kếch xù. Bà hiện sống trong căn biệt thự ở khSukhumvitit (Bangkok, Thái Lan). Ảnh: Hello Căn nhà của nữ đại gia Thái Lan thiết kế khá đơn giản, có một cầu thang dẫn vào trong nhà. Bên cạnh bể bơi là lối đi và các ô cửa dẫn vào phòng khách. Ảnh: Hello Phòng khách nổi bật với gam màu trung tính, sofa và đèn chùm lớn. Ảnh: Hello Phòng ăn đặt một chiếc bàn dài 12 chỗ với chiếc đèn chùm ấn tượng. Ảnh: Hello Không gian ngôi nhà được trang trí nhiều cây xanh. Ảnh: Hello Không gian ngôi nhà được trang trí nhiều cây xanh. Tầng dưới cùng là lối dẫn vào và có gara đỗ ô tô. Ảnh: Hello Được biết, căn biệt thự chỉ là một phần nhỏ trong số tài sản lên đến 100 tỷ USD của đại gia Thái Lan. Ảnh: Madam Pang Bà Madam Pang còn được biết đến với vai trò là một chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn bảo hiểm lớn có tiếng trong nước và là trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Ảnh: Madam Pang Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24