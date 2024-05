Bất ngờ loại rau mọc dại ở Việt Nam nay xuất khẩu đi Mỹ

Rau bò khai vốn là loại rau thường mọc ở khu vực núi đá các tỉnh phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Loài rau này dạng thân leo, người dân thường hái ngọn, lá non để luộc, xào hay nấu canh.... Ảnh: Nongnghiep Hiện nay, rau bò khai được xem là đặc sản, có giá trị cao trên thị trường. Ảnh: NongsanDungHa Đặc biệt, rau bò khai được trồng ở cao nguyên Đắk Lắk theo tiêu chí VietGap và đã xuất khẩu vào thị trường Mỹ với giá tương đối cao. Ảnh: Nongnghiep Rau bò khai có lá gần giống với rau ngót, nhưng ngọn lại tròn và mập như ngọn su su. Ảnh: NongsanTayBac Phần ngọn và lá non của rau bò khai thường được sử dụng để làm thực phẩm, chế biến các món rau trong bữa ăn hàng ngày như luộc, xào tỏi, xào thịt... Ảnh: Internet Điểm đáng chú ý nhất của món ăn này là mùi hơi... khai. Khi chế biến món ăn, người ta phải vò qua lá rau cho bớt mùi khai. Ảnh: NongsanDungHa Rau bò khai có 2 loại là bò khai trắng và bò khai đỏ. Phổ biến nhất là bò khai trắng, còn loại bò khai đỏ hiếm hơn nhưng ngon và có mùi vị đậm hơn. Ảnh: Internet Từ xưa, cây rau bò khai đã được sử dụng để làm thuốc chữa một số bệnh như: sỏi thận, viêm gan do siêu vi. Ảnh: Facebook Ngoài ra, rau bò khai còn có tác dụng phục hồi sức khỏe với những người suy nhược cơ thể, chán ăn, cơ thể mệt mỏi. Ảnh: Facebook Tại Hà Nội, rau bò khai được bán ở vỉa hè với giá 50.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook

