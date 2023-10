Bật mí loại trà “đắt hơn vàng”, giá tới 300 tỷ/kg?

Trà Đại Hồng Bào có nguồn gốc từ thời nhà Minh, là một loại của trà ô long có xuất xứ từ Vũ Di Sơn, Phúc Kiến (Trung Quốc). Ảnh: Sieuthitra Đây là một trong thập đại danh trà nổi tiếng Trung Quốc với chất lượng tuyệt hảo, hương thơm hoa lan lâu bền, kéo dài, hương vị ngọt ngào. Ảnh: Sieuthitra Trà Đại Hồng Bào được hái và chiết xuất từ cây chè cổ thụ có tuổi đời vài trăm đến cả nghìn năm tuổi. Ảnh: Sohu Loại trà này thường mọc trên vách đá núi cao dựng đứng quanh năm sương mù, mây phủ của núi Vũ Di. Ảnh: Sohu Khu vực này nắng ít chiếu, chủ yếu đón tia phản xạ với sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn. Ảnh: Sohu Trên vách núi, những cơn mưa chảy xuống vách núi đá vôi làm ngập dòng suối, mang theo nguồn dinh dưỡng, khoáng chất phong phú để nuôi dưỡng cây trà. Ảnh: Sohu Không chỉ được thu hoạch từ những cây đã mọc trên núi hơn 300 năm, trà Đại Hồng Bào còn được chế biến một cách cực kỳ công phu, tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc làm trà truyền thống. Ảnh: Vietblend Những lá trà quý giá được nghiền nát một cách cẩn thận, cuộn tròn và nướng trên than rồi được pha với nước nóng đúng 95 độ C để tạo ra hương thơm độc đáo. Ảnh: Vietblend Do đó, khi nhấm nháp từng ngụm nhỏ trà, sẽ cảm nhận được một hương vị cực kỳ đặc biệt mà không một loại trà nào có được. Ảnh: Vietblend Trà Đại Hồng Bào được mệnh danh là vua các loại trà, thời xưa chỉ dùng để tiến vua. Ngày nay, trà Đại Hồng Bảo cực kỳ đắt đỏ. Năm 2002, trong một cuộc đấu giá đặc biệt tại Quảng Châu, 20gr trà Đại Hồng Bào đã được bán với giá 180.000 nhân dân tệ (21.700 USD). Tính ra 1kg trà Đại Hồng Bào có giá gần 300 tỷ đồng. So với giá vàng thời bấy giờ, 1gr trà Đại Hồng Bào đổi được 90gr vàng. Ảnh: InternetMón ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. Nguồn: THDT

