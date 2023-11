Bật mí hạt dẻ “khổng lồ” 30.000 đồng/kg sốt rần rần chợ mạng

Thời gian gần đây, trên chợ mạng xuất hiện nhiều người bán hạt dẻ khổng lồ to bằng quả trứng gà thu hút đông đảo chị em nội trợ. Đáng chú ý, mỗi cân hạt dẻ "siêu to khổng lồ" có giá từ 30.000 - 35.000 đồng. Do đó, nhiều bà nội trợ tranh thủ mua về làm đồ ăn vặt cho gia đình. Chị Lan (ở Hoàng Mai, Hà Nội) đặt mua 3kg hạt dẻ khổng lồ với giá 100.000 đồng cho biết, loại này ăn bở, không thơm ngon bằng loại hạt bé nhưng đùng để nấu ăn vẫn ngon. Theo người bán, hạt dẻ to bằng quả trứng gà này đều được nhập từ Trung Quốc. Loại to ăn không ngon bằng loại nhỏ nên hầu hết khách hàng thường mua về để nấu ăn nhiều hơn. Chị An (một đầu mối bán hạt dẻ ở Tuyên Quang) cho biết, hạt dẻ này năm nào cũng có nhưng năm nay thực sự "hot". Có ngày chị An bán được vài chục cân. Do giá rẻ nên khách thường đặt mua 3 - 5kg để được giảm chi phi vận chuyển. Thậm chí, khách hàng mua combo, giá rẻ hơn chỉ khoảng 75.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do giá rẻ nên người tiêu dùng khi mua cũng nên lựa chọn kỹ để tránh những hạt bị mốc, hỏng. Hạt dẻ ngon là loại hạt mọng, bóng, cầm chắc tay, lông tơ còn tươi, lắc không có tiếng kêu và khi bóc vỏ ra sẽ ngửi thấy mùi thơm đặc trưng.. Phần đầu hạt không bị đen và nhân hạt có màu trắng ngà. Nguồn ảnh: Facebook Thực hư hạt dẻ được quảng cáo là đặc sản Trùng Khánh, Cao Bằng. Nguồn: VTV24

