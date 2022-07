Bật mí 2 loại tôm hùm “đột biến” trăm triệu gây sốt ở Việt Nam

Mới đây, một cửa hàng hải sản nhập khẩu ở quận 1 (TP HCM) phát hiện con tôm hùm màu vàng cam cực hiếm trong lô hàng nhập từ Canada. Ảnh: Hải sản Hoàng Gia Thông tin tôm hùm Canada màu vàng cam lần đầu xuất hiện tại Việt Nam thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng. Ảnh: VTCNews Con tôm hùm có màu sắc "đột biến" này dài 55cm, nặng gần 2kg, có khách trả giá 150 triệu đồng nhưng cửa hàng không bán. Ảnh: Hải sản Hoàng Gia Theo các nhà nghiên cứu, tôm hùm màu vàng cam thuộc loại hiếm nhất thế giới với tỉ lệ tìm thấy trong tự nhiên là 1/30 triệu con. Ảnh: Dân Việt Do có màu sắc sặc sỡ nên tỷ lệ sống sót của chúng rất thấp vì dễ bị động vật săn mồi phát hiện. Ảnh: The Independent Trên thế giới, số lần tôm hùm vàng lộ diện trước con người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tháng 10/2021, một con tôm hùm màu vàng cũng được phát hiện ở bể chứa của một cửa hàng ở Ontario (Canada), sau đó được tặng cho thuỷ cung Toronto. Ảnh: Getty Trước đó, một nhà hàng ở Arizona (Mỹ) phát hiện con tôm hùm màu vàng và tặng cho thuỷ cung Scottsdal. Ảnh: Global News Không chỉ tôm hùm vàng cam, hồi tháng 3 năm nay, một siêu thị hải ở TP HCM cũng đã phát hiện con tôm hùm màu xanh ngọc bích khiến dư luận xôn xao. Ảnh: Tiền phong Con tôm hùm xanh ngọc bích nặng 3,9kg, dài tới 48cm, gấp gần 10 lần một con tôm thông thường. Ảnh: Dân Việt Có khách trả 50 triệu đồng cho con tôm hùm hiếm này nhưng cửa hàng này cũng không bán mà tặng cho viện nghiên cứu. Ảnh: Phunuonlone Theo các nhà nghiên cứu, tỷ lệ bắt được tôm hùm xanh trong tự nhiên là 1/2 triệu con. Tôm hùm có màu xanh ngọc có thể do đột biến gen hoặc do ảnh hưởng của điều kiện môi trường sống. Ảnh: Thegioitiepthi Video: Tôm hùm giá rẻ chỉ 150 ngàn 1 con và sự thật là...Nguồn: VTV24

