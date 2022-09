Bắc Ninh: Bờ sông Đuống bị “gặm” nham nhở vì bến bãi… xe tải quần nát đường đê

Khu vực ven bờ sông Đuống thuộc địa phận huyện Quế Võ (Bắc Ninh) hiện đang tồn tại nhiều bến bãi tập kết cát sỏi, vật liệu xây dựng, than, trạm trộn bê tông thuộc loại “khủng”. Các bến bãi, trạm trộn bê tông tập trung nhiều nhất là khu vực thôn Vũ Dương (xã Bồng Lai, huyện Quế Võ). Tại đây những bến bãi tập kết cát, than, trạm trộn bê tông “tụ họp” với quy mô rộng trông không khác gì một khu công nghiệp thu nhỏ. Theo quan sát của phóng viên, các trạm trộn bê tông thương phẩm ở khu vực này được lắp đặt nằm sát mép với dòng chảy của sông Đuống, có dấu hiệu hoạt động không đảm bảo môi trường, không đảm bảo an toàn hành lang đê điều. Bên trong các điểm tập kết còn có những công trình cấp 4 lợp bằng mái tôn, hoặc xây kiên cố lùm xụp cũng “mọc” nhan nhản. Theo phản ánh của người dân địa phương, dọc bờ sông Đuống ở khu vực này còn xuất hiện một số bãi tập kết cát hoạt động có dấu hiệu mập mờ pháp lý. Bởi thế, một số bãi tập kết cát mới “mọc” khuất giữa cánh đồng trồng hoa màu, nhìn từ xa rất khó quan sát. Xe tải, máy xúc hoạt động bên trong bãi tập kết nằm khuất giữa cánh đồng này rất nhộn nhịp. Theo quy định của Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai, từ ngày 15/6 đến 15/10 hằng năm, các địa phương nghiêm cấm hoạt động khai thác cát trên sông; dừng hoạt động tập kết vật liệu xây dựng lên bãi sông, ven chân đê; đồng thời, giảm độ cao chất tải các bãi chứa. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên vào những ngày gữa tháng 9/2022 cho thấy, các bến bãi, trạm trộn bê tông nằm sát bờ sông Đuống ở huyện Quến Võ vẫn công khai hoạt động bình thường. Đi kèm với đó là tình trạng các xe tải, xe bồn chạy rầm rầm cày xéo nát mặt đê tả sông Đuống. Dọc từ chợ Chì, xã Bồng Lai - đến khu vực Đông Du, xã Đào Viên (huyện Quế Võ) dài khoảng 10km, dù được cắm biển hạn chế tải trọng toàn bộ xe là 12 tấn, thế nhưng đường đê làm bằng bê tông này vẫn đang ngày đêm phải “oằn mình” gánh chịu những chuyến xe trọng tải lớn hơn. Các xe còn có dấu hiệu chở cát, vật liệu xây dựng có ngọn chót vót, không che chắn kỹ thùng gây ô nhiễm môi trường. Vì phải “gánh” quá tải trọng, nhiều đoạn đê hiện đã bị hư hỏng nghiêm trọng, mặt bê tông bị rạn nứt thành những vết dài ngoằng, vỡ nát. Một người dân xã Bồng Lai cho biết: “Các xe tải chở cát, gạch và xe bồn bê tông liên tục chạy rầm rầm từ sáng đến đêm. Chúng tôi rất bức xúc bởi đường đê này là làm bằng bê tông, chính quyền đã cắm biển hạn chế trọng tải nhưng các xe vẫn ngang nhiên đi lại như trốn không người gây hư hỏng đường”. Nhằm đa chiều và khách quan các thông tin liên quan ngày 21/9/2022, PV đã liên hệ và đặt lịch làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh; UBND huyện Quế Võ; Công an huyện Quế Võ. Trước tình trạng bờ sông Đuống trên địa bàn huyện Quế Võ bị “gặm” nham nhở vì bến bãi, xe tải quần nát đường đê, Báo Tri thức và Cuộc sống đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh sớm chỉ đạo các đơn vị chuyên môn liên quan vào cuộc, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) trước mùa mưa bão. Video: Bờ sông Đuống bị “gặm” nham nhở vì bến bãi… xe tải quần nát đường đê ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh

