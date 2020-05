Áp dụng ngay "mẹo" này để dùng điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm tiền điện

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội đang bước vào nắng nóng diện rộng. Từ ngày 7-10/5, khu vực Hà Nội cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, có nơi nhiệt độ phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện của các gia đình tăng cao. Vậy, sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa để tiết kiệm điện tối đa? Các gia đình thường bật điều hòa trong suốt thời gian đi ngủ và tắt vào buổi sáng sau khi thức dậy. Thực tế, người dùng có thể tiết kiệm điện bằng cách hẹn giờ tắt điều hòa trước khoảng 2 tiếng vì buổi sáng thời tiết thường dịu. Một số người cho rằng điều hòa để ở chế độ Dry (biểu tượng hình giọt nước) thay cho chế độ Cool có thể tiết kiệm điện gấp 10 lần. Tuy nhiên, các chuyên gia điện máy cho rằng, vào những ngày nắng nóng thì không nên đặt chế độ Dry. Điều hòa cài đặt ở chế độ Cool sẽ làm căn phòng mát hơn. Trong những ngày trên nắng nóng trên 40 độ C, chế độ Dry hầu như không có tác dụng, chỉ làm căn phòng nóng và khó chịu. Thói quen bật điều hòa là đặt nhiệt độ thấp nhất để làm mát căn phòng nhanh sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng chóng mặt vì điều hòa phải làm việc hết công suất. Người dùng cũng không nên bật tắt điều hòa liên tục. Việc này tiêu tốn điện năng nhiều hơn do điều hòa phải khởi động lại nhiều lần. Hãy chắc chắn rằng căn phòng được đóng kín khi bật điều hòa để không làm thất thoát hơi lạnh vì máy sẽ phải làm việc nhiều hơn với công suất lớn hơn. Ngoài ra, hãy treo thêm rèm cửa nếu như phòng đang hứng nắng trực tiếp. Nếu lắp thêm quạt hút gió để tăng cường trao đổi không khí cho phòng hãy đặt quạt ở vị trí trên cao và không gần dàn lạnh để đảm bảo quạt không hút cả hơi lạnh ra ngoài. Vị trí tốt nhất để đặt quạt hút gió là trên cao và đối diện dàn lạnh. Khi tắt điều hòa, hãy ngắt luôn Aptomat (công tắc nguồn) vì khi tắt bằng điều khiển, máy vẫn tiêu thụ điện ngầm. Nguồn ảnh: Internet. Video: Tác hại của điều hòa với môi trường. Nguồn: Youtube.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội đang bước vào nắng nóng diện rộng. Từ ngày 7-10/5, khu vực Hà Nội cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, có nơi nhiệt độ phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện của các gia đình tăng cao. Vậy, sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa để tiết kiệm điện tối đa? Các gia đình thường bật điều hòa trong suốt thời gian đi ngủ và tắt vào buổi sáng sau khi thức dậy. Thực tế, người dùng có thể tiết kiệm điện bằng cách hẹn giờ tắt điều hòa trước khoảng 2 tiếng vì buổi sáng thời tiết thường dịu. Một số người cho rằng điều hòa để ở chế độ Dry (biểu tượng hình giọt nước) thay cho chế độ Cool có thể tiết kiệm điện gấp 10 lần. Tuy nhiên, các chuyên gia điện máy cho rằng, vào những ngày nắng nóng thì không nên đặt chế độ Dry. Điều hòa cài đặt ở chế độ Cool sẽ làm căn phòng mát hơn. Trong những ngày trên nắng nóng trên 40 độ C, chế độ Dry hầu như không có tác dụng, chỉ làm căn phòng nóng và khó chịu. Thói quen bật điều hòa là đặt nhiệt độ thấp nhất để làm mát căn phòng nhanh sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng chóng mặt vì điều hòa phải làm việc hết công suất. Người dùng cũng không nên bật tắt điều hòa liên tục. Việc này tiêu tốn điện năng nhiều hơn do điều hòa phải khởi động lại nhiều lần. Hãy chắc chắn rằng căn phòng được đóng kín khi bật điều hòa để không làm thất thoát hơi lạnh vì máy sẽ phải làm việc nhiều hơn với công suất lớn hơn. Ngoài ra, hãy treo thêm rèm cửa nếu như phòng đang hứng nắng trực tiếp. Nếu lắp thêm quạt hút gió để tăng cường trao đổi không khí cho phòng hãy đặt quạt ở vị trí trên cao và không gần dàn lạnh để đảm bảo quạt không hút cả hơi lạnh ra ngoài. Vị trí tốt nhất để đặt quạt hút gió là trên cao và đối diện dàn lạnh. Khi tắt điều hòa, hãy ngắt luôn Aptomat (công tắc nguồn) vì khi tắt bằng điều khiển, máy vẫn tiêu thụ điện ngầm. Nguồn ảnh: Internet. Video: Tác hại của điều hòa với môi trường. Nguồn: Youtube.