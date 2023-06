9 mẫu lan can cầu thang giúp không gian sống an toàn lại đẹp

Lan can cầu thang là một thiết kế bắt buộc phải có để đảm bảo sự an toàn trong quá trình sử dụng. Nếu như các mẫu lan can trước kia chỉ tập trung đến tính an toàn và tuổi thọ sử dụng lâu dài thì ngày nay càng có nhiều kiểu dáng thiết kế lan can đa dạng và hiện đại hơn. Chúng không chỉ đảm bảo tính năng cơ bản mà còn được xem như một điểm nhấn, góp phần tạo nên sức hút bên trong không gian sống gia đình. Với sự đa dạng cả về kiểu dáng, chất liệu và cấu hình, những ý tưởng lan can cầu thang được gợi ý dưới đây chắc chắn sẽ mang đến bạn rất nhiều cảm hứng để áp dụng vào chính ngôi nhà của mình.1. Lan can cầu thang bằng kim loại phun sơn đen vừa hiện đại vừa mạnh mẽ, đủ để tạo ra một điểm nhấn ấn tượng bên trong không gian sống gia đình. Đặc biệt, chỉ cần bạn thường xuyên bảo dưỡng và sơn lại, lan can cầu thang được làm từ kim loại có thể sử dụng đến hàng chục năm. 2. Ý tưởng kết hợp các bậc gỗ nổi được treo bởi lan can bằng dây căng được rất nhiều gia đình yêu thích bởi sự sáng tạo, cá tính. Lúc này, cầu thang được xem như một khu vực nghệ thuật đầy ấn tượng trong mắt những vị khách đến chơi nhà. 3. Nếu yêu thích sự tối giản thì đây là một gợi ý phù hợp dành cho bạn. Lan can cầu thang được tạo ra từ những thanh sắt chắc chắn mang đến cảm giác an toàn cho người dùng. Cùng với đó, kiểu dáng thanh mảnh khác hẳn những mẫu lan can cầu thang nặng nề truyền thống rất phù hợp với không gian sống hiện đại của các gia đình ngày nay. 4. Kiểu lan can được sơn trắng trông gần như "tàng hình" bên trong không gian sống gia đình. Nhờ vậy mà người nhìn sẽ dồn hết sự chú ý vào những món đồ nội thất trong phòng. 5. Lan can cầu thang được thiết kế đầy sáng tạo với ý tưởng tạo ra một bức tường được ghép lại bởi các thanh gỗ. Thiết kế này vẫn đáp ứng được chức năng đảo bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Đồng thời, việc sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên cũng đem tới không gian sinh hoạt cảm giác ấm cúng, dễ chịu. 6. Lan can cầu thang được tạo ra với sự kết hợp của khung thép và lưới dệt chắc chắn. Đây là ý tưởng được rất nhiều gia đình có con nhỏ lựa chọn. Không chỉ an toàn cho người sử dụng, sự mới lạ của ý tưởng này cũng là một yếu tố tăng thêm sức hút cho không gian sống gia đình. 7. Được thiết kế dựa trên chủ đề hình học, mẫu lan can cầu thang này không chỉ an toàn, độc đáo mà còn đem tới nhiều tiện ích cho người dùng. Khu vực lan can cầu thang giờ đây còn là không gian lưu trữ và trưng bày đấy ấn tượng. 8. Những tấm hình trong suốt cho phép ánh sáng đi qua giúp cho khu vực cầu thang trông thông thoáng hơn bất kỳ kiểu thiết kế lan can cầu thang nào khác. Tuy nhiên, khi sử dụng lan can bằng kính bạn sẽ cần phải chú ý đến vấn đề vệ sinh thường xuyên bởi chỉ cần để lại vết bẩn hay dấu vân tay trên vách kính thôi cũng có thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể của cầu thang. 9. Kiểu cầu thang gỗ được trang trí thủ công cầu kỳ đến nay vẫn rất được yêu thích. Thiết kế này phù hợp với những không gian sống mang phong cách cổ điển hoặc đương đại. Bên cạnh đó, việc sử dụng các màu sơn linh hoạt cũng là cách làm mới lan can cầu thang và tăng thêm ấn tượng.

