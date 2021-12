5 loại trái cây cứ đến Tết lại đắt hàng, có loại cả triệu đồng/quả

Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm giáp Tết thương lái khắp nơi lại đổ về làng Luận Văn để mua bưởi đỏ tiến Vua. Đây là một trong những loại trái cây cực kỳ hút khách vào dịp Tết. Ảnh: Vietnamnet Theo người dân địa phương, năm nay do bưởi không được mùa, nên ngay từ bây giờ, thương lái đã tranh nhau đặt cọc. Ảnh: Vietnamnet Bưởi mất mùa nhưng bù lại quả đẹp hơn, giá cao hơn so với mọi năm. Nếu như năm ngoái, bưởi bán cả vườn chỉ có giá 70.000-80.000 đồng/quả, thì năm nay, thương lái đã trả lên 100.000-120.000 đồng/quả. Ảnh: Youtube Nhiều cặp quả đẹp còn có giá lên tới 400.000 đến 500.000 đồng. Loại bưởi này chủ yếu khách đặt mua làm quà biếu Tết. Ảnh: Tintuconline Ngoài bưởi đỏ tiến vua, bưởi hồ lô cũng là trái cây hút khách mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay, nguồn cung bưởi hồ lô hạn chế về số lượng. Ảnh: Facebook Các năm trước, mỗi trái bưởi hồ lô khắc chữ được bán với giá 250.000 - 1,2 triệu đồng (tuỳ kích cỡ). Ảnh: Facebook Năm nay, do khan hàng nên những trái bưởi hồ lô được dự báo sẽ có giá tăng cao hơn trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Nongnghiep Những trái xoài in chữ thư pháp có giá bán từ 200.000 - 300.000 đồng/trái vẫn "đắc như tôm tươi" mỗi dịp Tết. Ảnh: Dân Việt Xoài in chữ là sản phẩm của các nông dân tại Bến Tre, Đồng Tháp và Hậu Giang. Trái xoài được chọn tạo hình phải là những quả căng đẹp, da bóng bẩy, phù hợp để trưng bày và có giá trị thẩm mỹ cao. Ảnh: Tintuc Không chỉ bưởi, dưa hấu khắc tỉa các hình dáng độc lạ như thỏi vàng, hình ông tài lộc, chữ thư pháp: Phúc, Lộc, Thọ...cũng được nhiều khách hàng quan tâm trong dịp Tết. Ảnh: Vietnamnet Nhiều năm gần đây, phật thủ trở thành trái cây được ưa chuộng trong dịp Tết do có tạo hình giống bàn tay Phật. Giá phật thủ dao động từ 50.000 - 300.000 đồng/ quả, tùy kích thước và hình dáng. Ảnh: Tổ quốc Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm giáp Tết thương lái khắp nơi lại đổ về làng Luận Văn để mua bưởi đỏ tiến Vua. Đây là một trong những loại trái cây cực kỳ hút khách vào dịp Tết. Ảnh: Vietnamnet Theo người dân địa phương, năm nay do bưởi không được mùa, nên ngay từ bây giờ, thương lái đã tranh nhau đặt cọc. Ảnh: Vietnamnet Bưởi mất mùa nhưng bù lại quả đẹp hơn, giá cao hơn so với mọi năm. Nếu như năm ngoái, bưởi bán cả vườn chỉ có giá 70.000-80.000 đồng/quả, thì năm nay, thương lái đã trả lên 100.000-120.000 đồng/quả. Ảnh: Youtube Nhiều cặp quả đẹp còn có giá lên tới 400.000 đến 500.000 đồng. Loại bưởi này chủ yếu khách đặt mua làm quà biếu Tết. Ảnh: Tintuconline Ngoài bưởi đỏ tiến vua, bưởi hồ lô cũng là trái cây hút khách mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay, nguồn cung bưởi hồ lô hạn chế về số lượng. Ảnh: Facebook Các năm trước, mỗi trái bưởi hồ lô khắc chữ được bán với giá 250.000 - 1,2 triệu đồng (tuỳ kích cỡ). Ảnh: Facebook Năm nay, do khan hàng nên những trái bưởi hồ lô được dự báo sẽ có giá tăng cao hơn trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Nongnghiep Những trái xoài in chữ thư pháp có giá bán từ 200.000 - 300.000 đồng/trái vẫn "đắc như tôm tươi" mỗi dịp Tết. Ảnh: Dân Việt Xoài in chữ là sản phẩm của các nông dân tại Bến Tre, Đồng Tháp và Hậu Giang. Trái xoài được chọn tạo hình phải là những quả căng đẹp, da bóng bẩy, phù hợp để trưng bày và có giá trị thẩm mỹ cao. Ảnh: Tintuc Không chỉ bưởi, dưa hấu khắc tỉa các hình dáng độc lạ như thỏi vàng, hình ông tài lộc, chữ thư pháp: Phúc, Lộc, Thọ...cũng được nhiều khách hàng quan tâm trong dịp Tết. Ảnh: Vietnamnet Nhiều năm gần đây, phật thủ trở thành trái cây được ưa chuộng trong dịp Tết do có tạo hình giống bàn tay Phật. Giá phật thủ dao động từ 50.000 - 300.000 đồng/ quả, tùy kích thước và hình dáng. Ảnh: Tổ quốc Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24