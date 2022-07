5 loại rau dễ “tắm đẫm” hoá chất ngoài chợ, người dân vẫn thường mua

Các loại rau cải thu hút nhiều sâu bọ nên chủ vườn thường tăng cường phun thuốc trừ sâu, phân đạm trước khi thu hoạch. Vì thế, nếu thấy rau cải non mơn mởn, lá xanh ngắt, không dấu vết của sâu bọ và phần thân chắc mập, đều tăm tắp một cách bất thường thì nhiều khả năng rau đó được bón nhiều đạm. Rau muống cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng, rau muống cũng dễ bị "tắm hoá chất". Người trồng có thể bón quá nhiều đạm hoặc phân bón lá để thân rau to hơn, vươn cao, giòn. Khi mua, chị em nên chọn loại rau muống ngọn nhỏ, nhìn hơi cứng nhưng ăn giòn và an toàn. Bắp cải có nhiều sâu bệnh nên người trồng thường phun thuốc trừ sâu vài lần từ lúc trồng đến khi thu hoạch, lượng thuốc cũng gấp 2 - 3 lần bình thường. Do đó, người tiêu dùng chỉ nên mua rau bắp cải ăn đúng mùa và chú ý đem lên ngửi. Nếu thấy có mùi lạ, hắc của thuốc bảo vệ thực vật thì tốt nhất không nên mua. Để những trái đậu cô ve non hơn, bắt mắt hơn, không ít người trồng cho đậu cô ve ăn đẫm hóa chất. Tốt nhất, không nên mua những quả đậu non bóng nhẫy, ít lông tơ, bẻ thấy giòn tan, không có sâu bệnh. Thay vào đó, hãy chọn những loại đậu dù vẫn còn non nhưng vẫn có độ cứng nhất định. Cần tây cũng là loại rau dễ tẩm thuốc trừ sâu. Khi mua, tránh những cây có thân phình to, thân và ngó có màu trắng nõn bất thường vì loại cần này đã được bón quá nhiều phân và phun nhiều thuốc trừ sâu bệnh. Nguồn ảnh: Internet Video: Đa dạng dịch vụ trồng rau sạch tại nhà. Nguồn: VTV24

Các loại rau cải thu hút nhiều sâu bọ nên chủ vườn thường tăng cường phun thuốc trừ sâu, phân đạm trước khi thu hoạch. Vì thế, nếu thấy rau cải non mơn mởn, lá xanh ngắt, không dấu vết của sâu bọ và phần thân chắc mập, đều tăm tắp một cách bất thường thì nhiều khả năng rau đó được bón nhiều đạm. Rau muống cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng, rau muống cũng dễ bị "tắm hoá chất". Người trồng có thể bón quá nhiều đạm hoặc phân bón lá để thân rau to hơn, vươn cao, giòn. Khi mua, chị em nên chọn loại rau muống ngọn nhỏ, nhìn hơi cứng nhưng ăn giòn và an toàn. Bắp cải có nhiều sâu bệnh nên người trồng thường phun thuốc trừ sâu vài lần từ lúc trồng đến khi thu hoạch, lượng thuốc cũng gấp 2 - 3 lần bình thường. Do đó, người tiêu dùng chỉ nên mua rau bắp cải ăn đúng mùa và chú ý đem lên ngửi. Nếu thấy có mùi lạ, hắc của thuốc bảo vệ thực vật thì tốt nhất không nên mua. Để những trái đậu cô ve non hơn, bắt mắt hơn, không ít người trồng cho đậu cô ve ăn đẫm hóa chất. Tốt nhất, không nên mua những quả đậu non bóng nhẫy, ít lông tơ, bẻ thấy giòn tan, không có sâu bệnh. Thay vào đó, hãy chọn những loại đậu dù vẫn còn non nhưng vẫn có độ cứng nhất định. Cần tây cũng là loại rau dễ tẩm thuốc trừ sâu. Khi mua, tránh những cây có thân phình to, thân và ngó có màu trắng nõn bất thường vì loại cần này đã được bón quá nhiều phân và phun nhiều thuốc trừ sâu bệnh. Nguồn ảnh: Internet Video: Đa dạng dịch vụ trồng rau sạch tại nhà. Nguồn: VTV24