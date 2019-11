4 nam thần điển trai, tài năng ở Việt Nam lại còn làm nghề hot

Chàng phi công Nguyễn Quang Đạt được biết đến là cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam ở tuổi 24. Ảnh: Pose. Anh sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,8 m cùng gương mặt điển trai khiến trái tim bao thiếu nữ "loạn nhịp". Ảnh: Vietnamnet. Quang Đạt trưởng thành trong gia đình truyền thống về ngành hàng không, bố làm phi công, mẹ là công chức nhà nước. Sau hơn 2 năm du học New Zealand trở về, Quang Đạt bắt đầu đi làm từ năm 19 tuổi, sau 4 năm từ vị trí cơ phó anh được thăng chức cơ trưởng ở tuổi 24. Ảnh: Vietnamnet. Bên cạnh vẻ ngoài điển trai với má lúm đồng tiền, chàng cơ trưởng trẻ tuổi còn khiến cho nhiều cô gái phải mê mẩn bởi thân hình vạm vỡ vô cùng nam tính. Ảnh: Pose. Năm 2016, cư dân mạng phát cuồng với chàng phi công trẻ Phạm Thanh An (quê Uông Bí, Quảng Ninh). Ảnh: Vietnamnet. Thanh An là phi công vừa tốt nghiệp K39 chuyên ngành Chỉ huy tham mưu - phi công quân sự của trường Sĩ quan không quân. Anh chàng cao 1,72 m, nặng 70 kg. Ảnh: Pose. Ngoài gương mặt điển trai, Thanh An còn được biết đến như là một hotboy hát hay, đàn giỏi chơi tốt cả piano lẫn guitar. Ảnh: Vietnamnet.Phi công Trần Thanh Hiếu (1991, Hà Nội) từng gây sốt cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài điển trai. Anh từng trực tiếp điều khiển chuyến bay đón đội tuyển Việt Nam về nước sau giải U23 châu Á. Ảnh: FB. Theo trang cá nhân, 9X tốt nghiệp Trung tâm đào tạo hàng không Sabena tại Mỹ. Năm 2016, anh bắt đầu làm việc cho một hãng hàng không Việt Nam. Ảnh: FB. Thanh Hiếu sở hữu ngoại hình điển trai, cực kỳ cuốn hút. Ảnh: FB. Trên trang cá nhân, Thanh Hiếu là người khá kín tiếng nhưng không vì thế mà độ hot của anh chàng giảm xuống. Ảnh: FB Sở hữu gương mặt điển trai với nhiều đường nét nam tính, cùng chiều cao lên tới 1m82, chàng phi công gốc Việt Bin Nguyễn khiến nhiều cô gái trẻ chú ý đến mình. Ảnh: Pose. Không chỉ nói thành thạo 2 thứ tiếng là Việt Nam và Lào, Bin Nguyễn còn nói được tiếng Trung Quốc, Pháp và Thái Lan. Ảnh: Pose. Video: Nữ phi công. Nguồn: Youtube.

