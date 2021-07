3 loại rau nghe quen thuộc nhưng giá cao “ngất ngưởng“

Với mức giá lên tới 1.000 Euro/kg (gần 26 triệu đồng), chồi hoa bia xứng đáng được coi là loại rau đắt nhất thế giới. Chồi hoa bia là các bộ phận của cây hoa bia, không được sử dụng để nấu bia. Sở dĩ giá của chồi hoa bia đắt đến như vậy là bởi sự khan hiếm của loài cây này. Hoa bia chỉ đâm chồi một lần vào mùa xuân, khoảng giữa tháng 3 và tháng 4. Sở dĩ giá của chồi hoa bia đắt đến như vậy là bởi sự khan hiếm của loài cây này. Hoa bia chỉ đâm chồi một lần vào mùa xuân, khoảng giữa tháng 3 và tháng 4. Đặc biệt, chồi hoa bia phải được hái bằng tay và vì chúng không mọc thành hàng nên khá khó khăn khi tìm các chồi để hái. Được mệnh danh là một trong những loại cây trồng đắt nhất hành tinh, củ wasabi có giá lên tới 250 USD (5,8 triệu đồng/kg). Lý do khiến wasabi đắt đến vậy là bởi quy trình sản xuất quá kỳ công khiến số lượng cây khan hiếm. Wasabi chỉ sống trong môi trường núi ở Nhật Bản. Do đó, ruộng Wasabi thường nằm ở những triền núi hiểm trở, khiến người nông dân phải đi bộ hơn một giờ theo đường núi mới tới nơi.Rau diếp hồng hay xà lách hồng là loại rau mới xuất hiện thời gian vừa qua. Loại rau này giống như một chiếc bắp cải đỏ với trọng lượng cực nhẹ, vị đắng hơn một chút. Rau diếp hồng có giá bán lên tới 20 USD/kg (hơn 450.000 đồng), gấp 10 - 20 lần So với rau diếp thông thường. Rau diếp hồng là một loại rau hoàn toàn tự nhiên và mọi người dự đoán rằng loại rau khá dị thường này sẽ đắt hơn khi nó trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Nguồn ảnh: Getty Image Video: Hoa tươi tăng giá trước ngày 8-3. Nguồn: VNEWS

Với mức giá lên tới 1.000 Euro/kg (gần 26 triệu đồng), chồi hoa bia xứng đáng được coi là loại rau đắt nhất thế giới. Chồi hoa bia là các bộ phận của cây hoa bia, không được sử dụng để nấu bia. Sở dĩ giá của chồi hoa bia đắt đến như vậy là bởi sự khan hiếm của loài cây này. Hoa bia chỉ đâm chồi một lần vào mùa xuân, khoảng giữa tháng 3 và tháng 4. Đặc biệt, chồi hoa bia phải được hái bằng tay và vì chúng không mọc thành hàng nên khá khó khăn khi tìm các chồi để hái. Được mệnh danh là một trong những loại cây trồng đắt nhất hành tinh, củ wasabi có giá lên tới 250 USD (5,8 triệu đồng/kg). Lý do khiến wasabi đắt đến vậy là bởi quy trình sản xuất quá kỳ công khiến số lượng cây khan hiếm. Wasabi chỉ sống trong môi trường núi ở Nhật Bản. Do đó, ruộng Wasabi thường nằm ở những triền núi hiểm trở, khiến người nông dân phải đi bộ hơn một giờ theo đường núi mới tới nơi. Rau diếp hồng hay xà lách hồng là loại rau mới xuất hiện thời gian vừa qua. Loại rau này giống như một chiếc bắp cải đỏ với trọng lượng cực nhẹ, vị đắng hơn một chút. Rau diếp hồng có giá bán lên tới 20 USD/kg (hơn 450.000 đồng), gấp 10 - 20 lần So với rau diếp thông thường. Rau diếp hồng là một loại rau hoàn toàn tự nhiên và mọi người dự đoán rằng loại rau khá dị thường này sẽ đắt hơn khi nó trở nên phổ biến trên mạng xã hội.