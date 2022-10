3 loại cây xưa làm bờ rào, giờ là đặc sản hút đại gia

Cây củ khởi (còn được gọi khởi tử hay câu kỷ) là loại cây dại mọc hoang khắp nơi, cả những bãi đất trông hay ven đường. Loại cây này còn được người dân Lào Cai trồng làm hàng rào vì có gai, than ken dày. Ảnh: Internet Sau này, nhờ vị hơi đắt ngọt và mùi thơm đặc trưng, người dân địa phương hái đọt non và lá để chế biến món ăn. Ảnh: Internet Vài năm nay, rau củ khởi được người dân thành phố tìm mua với giá khoảng 70.000 đồng/kg. Ảnh: Internet Trước đây, cây dâm bụt thường trồng để làm hàng rào. Tuy nhiên, it ai biết dâm bụt còn có thể chế biến thành món ăn độc lạ. Ảnh: Internet Ngày nay, muốn ăn rau dâm bụt, khách hàng phải lặn lội tới nhà ai trồng cây này để xin lá. Ảnh: Internet Đặc biệt, khách hàng thành phố phải đặt mua rau dâm bụt với giá 100.000 đồng/kg mới có thể thưởng thức món ăn quê nhà. Ảnh: Internet Tương tự, trước kia cây cúc tần trồng nhiều ở nông thôn để làm hàng rào. Tuy nhiên, ngày nay nó trở thành loại rau đặc sản được nhiều người ưa chuộng dù giá lên tới 50.000 đồng/kg. Ảnh: Báo dân tộc Tại đồng bằng Bắc Bộ, rau cúc tần có thể chế biến thành nhiều món ăn như luộc, xào...hoặc ăn kèm với các món rau ghém và làm gia vị cho món dồi lợn. Ảnh: Facebook Người tiêu dùng có thể mua rau cúc tần trong một số siêu thị, cửa hàng hay sàn thương mại điện tử. Ảnh: Facebook Video: Món ăn ngon từ... úp nồi. Đặc sản miền sông nước. Nguồn: THDT

