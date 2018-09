3 giống hồng giòn nhập khẩu hút khách Việt

Trong khi hồng giòn trong nước có giá khá rẻ từ 30.000 - 50.000 đồng/kg thì hồng giòn nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam có giá từ 350.000 - 600.000 đồng/kg. Ảnh: VinFruits. Thậm chí, có tiểu thương xách tay về bán hồng giòn Nhật với giá lên tới gần 800.000 đồng/kg. Ảnh: FB Ha Giang Nguyen. Theo người bán, hồng Nhật Bản về Việt Nam có giá đắt như vậy vì hàng được vận chuyển bằng đường hàng không, đóng hộp cẩn thận. Ảnh: FB Nhung Nguyen. Phần lớn hồng giòn nhập khẩu từ Nhật Bản là hồng không hạt và có tên gọi là hồng Fuyu được trồng tại các trang trại ở đất nước mặt trời mọc với quy trình chăm sóc tỉ mỉ. Ảnh: Vietq. Hồng giòn Nhật Bản có hình dáng tương tự hồng giòn Mộc Châu (Sơn La) nhưng khi chín, vỏ hồng ngả sang màu vàng đỏ giống như mặt trời. Ảnh: FB Nhung Nguyen. Nếu như hồng giòn ở Việt Nam hái xuống rồi ủ cho chín thì hồng giòn Nhật Bản phần lớn thu hoạch khi chín cây. Do đó, lượng hồng Nhật xách tay về Việt Nam không nhiều. Ảnh: FB Nhung Nguyen. Một kg hồng giòn được chừng 3 – 4 quả, tính ra mỗi quả giá từ 100.000 - 200.000 đồng, đắt gấp nhiều lần so với hồng giòn trong nước. Ảnh: Biofeed. Ngoài hồng Nhật Bản, hồng giòn New Zealand được nhập về Việt Nam khá nhiều và bán ở hệ thống các cửa hàng hoa quả nhập khẩu. Ảnh: Vitaminhouse. Hồng New Zealand có từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 6, trái vụ với hồng giòn Việt Nam nên khá được ưa chuộng. Giá của các loại hồng giòn này dao động từ 200.000 -500.000 đồng/kg. Ảnh: VinFruits. Hồng giòn New Zealand màu vàng sẫm, trọng lượng từ 200-400g/ trái, không hạt, ăn giòn, vị ngọt đậm thanh mát, có hương vị thơm ngon đặc trưng. Ảnh: Chuyenwebsite. Ngoài ra còn có hồng giòn Mỹ với giá dao động từ 400.000 - 500.000 đồng/kg. Ảnh: VinFruits. Hồng giòn Mỹ quả to, dẹt, vị ngọt đậm và giòn tan. Ảnh: VinFruits. Video: Mùa hồng Nhật bản. Nguồn: Youtube.

