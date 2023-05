3 giống dưa chuột “quái đản” khiến bà nội trợ Việt mê tít

Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao về một loại dưa chuột kỳ lạ, dài ngoằng như con rắn. Ảnh: Facebook Nhiều người nhận xét giống dưa chuột này ăn giòn nhưng nhạt vị, hạt có vị hơi chua. Ảnh: Facebook Trái lại, cũng có nhiều người rất thích ăn loại dưa chuột này vì có thể ăn trực tiếp như dưa chuột nếp, bóp gỏi hay nấu canh hoặc xào đều rất giòn và ngon. Ảnh: Facebook Không ít người tìm hỏi mua loại quả này nhưng trên thị trường chưa thấy ai bày bán, khách hàng chỉ tìm thấy hạt giống của dưa chuột rắn. Ảnh: Facebook Hạt giồng dưa chuột rắn được rất nhiều chị em hỏi mua, giá bán 25.000 - 35.000 đồng/ 50 - 70 hạt. Ảnh: Facebook Trước đó, giống "dưa chuột mèo" to như phích cũng khiến chị em Hà thành tò mò lùng mua ăn thử. Ảnh: Facebook Nhìn giống hệt quả dưa chuột, song, trọng lượng của loại dưa mèo thuộc vào hàng khủng, từ 0,8-1kg/quả, có quả còn nặng tới gần 1,5-2kg. Ảnh: Vietnamnet Giống dưa chuột mèo được bà con dân tộc ở trên các tỉnh Tây Bắc trồng từ mấy chục năm nay. Ảnh: Facebook Bên ngoài quả dưa trơn bóng, vỏ dưa nhìn giống hệt với quả dưa chuột. Tuy nhiên, khi bổ quả dưa mèo ra sẽ thấy dưa đặc ruột, cùi dày, ăn giòn và ngọt mát. Ảnh: Facebook Cách đây mấy năm, chị em Hà thành cũng "phát sốt" trước giống dưa chuột gai có giá 395.000 đồng/quả (1,6 triệu đồng/kg). Ảnh: Vietnamnet Dưa chuột gai hay còn gọi là dưa sừng Kiwano có nguồn gốc từ châu Phi, được trồng nhiều ở các nước nhiệt đới như Úc, Chile, New Zealand, Mỹ, Nhật Bản,... Ảnh: Facebook Giống dưa chuột gai được nhập khẩu từ Nhật Bản, có vỏ màu vàng, bên ngoài có nhiều gai nhọn, quả dài khoảng hơn 10cm, bổ ra bên trong ruột màu xanh, nhiều hạt. Ảnh: Facebook Dưa chuột gai đắt bởi nhập trực tiếp từ bên Nhật Bản. Tại Nhật, dưa trồng theo phương pháp hữu cơ, đảm bảo an toàn, chất lượng quả ngon, đều, đẹp. Ảnh: Facebook Video: Trồng đặc sản Dưa Chuột Mèo "khủng" của người Mông. Nguồn: Home & Garden

Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao về một loại dưa chuột kỳ lạ, dài ngoằng như con rắn. Ảnh: Facebook Nhiều người nhận xét giống dưa chuột này ăn giòn nhưng nhạt vị, hạt có vị hơi chua. Ảnh: Facebook Trái lại, cũng có nhiều người rất thích ăn loại dưa chuột này vì có thể ăn trực tiếp như dưa chuột nếp, bóp gỏi hay nấu canh hoặc xào đều rất giòn và ngon. Ảnh: Facebook Không ít người tìm hỏi mua loại quả này nhưng trên thị trường chưa thấy ai bày bán, khách hàng chỉ tìm thấy hạt giống của dưa chuột rắn. Ảnh: Facebook Hạt giồng dưa chuột rắn được rất nhiều chị em hỏi mua, giá bán 25.000 - 35.000 đồng/ 50 - 70 hạt. Ảnh: Facebook Trước đó, giống "dưa chuột mèo" to như phích cũng khiến chị em Hà thành tò mò lùng mua ăn thử. Ảnh: Facebook Nhìn giống hệt quả dưa chuột, song, trọng lượng của loại dưa mèo thuộc vào hàng khủng, từ 0,8-1kg/quả, có quả còn nặng tới gần 1,5-2kg. Ảnh: Vietnamnet Giống dưa chuột mèo được bà con dân tộc ở trên các tỉnh Tây Bắc trồng từ mấy chục năm nay. Ảnh: Facebook Bên ngoài quả dưa trơn bóng, vỏ dưa nhìn giống hệt với quả dưa chuột. Tuy nhiên, khi bổ quả dưa mèo ra sẽ thấy dưa đặc ruột, cùi dày, ăn giòn và ngọt mát. Ảnh: Facebook Cách đây mấy năm, chị em Hà thành cũng "phát sốt" trước giống dưa chuột gai có giá 395.000 đồng/quả (1,6 triệu đồng/kg). Ảnh: Vietnamnet Dưa chuột gai hay còn gọi là dưa sừng Kiwano có nguồn gốc từ châu Phi, được trồng nhiều ở các nước nhiệt đới như Úc, Chile, New Zealand, Mỹ, Nhật Bản,... Ảnh: Facebook Giống dưa chuột gai được nhập khẩu từ Nhật Bản, có vỏ màu vàng, bên ngoài có nhiều gai nhọn, quả dài khoảng hơn 10cm, bổ ra bên trong ruột màu xanh, nhiều hạt. Ảnh: Facebook Dưa chuột gai đắt bởi nhập trực tiếp từ bên Nhật Bản. Tại Nhật, dưa trồng theo phương pháp hữu cơ, đảm bảo an toàn, chất lượng quả ngon, đều, đẹp. Ảnh: Facebook Video: Trồng đặc sản Dưa Chuột Mèo "khủng" của người Mông. Nguồn: Home & Garden