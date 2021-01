2 loại quả không ăn được vẫn đắt khách dịp Tết

Những năm gần đây, người tiêu dùng có xu hướng chọn những loại trái cây độc lạ, có hình dáng màu sắc bắt mắt, nhiều ý nghĩa để thờ cúng nhằm cầu mong một năm mới may mắn. Đáng chú ý, quả dư thừa luôn gây sốt trên thị trường Tết dù không ăn được. Ảnh: Vietnamnet Quả dư thừa có màu vàng ươm, bóng, hình thù khá lạ với 5 tai xòe ra (phần thịt thừa) như hình bông hoa. Ảnh: VOV. Quả có 5 phần “thịt dư” trên trái đều nhau thể hiện cho sự dư giả tròn đầy, sung túc, giá cũng sẽ đắt đỏ hơn những quả chỉ có 3-4 tai xòe ra. Ảnh: VOV. Trung bình, quả dư thừa có giá dao động từ 10.000 - 20.000 đồng/quả. Ảnh: Vietnamnet. Ngoài quả, dư thừa được trang trí thành các chậu cảnh bán với giá từ 1,5-3 triệu đồng/chậu. Ảnh: Vietnamnet. Bên cạnh quả dư thừa, phật thủ cũng là loại không ăn được nhưng rất hút khách dịp Tết Nguyên đán nhờ ý nghĩa may mắn và tốt lành. Ảnh: Lao động. Giá phật thủ tại vườn dao động từ 40.000 - 200.000 đồng/quả tùy theo quả lớn bé. Đặc biệt, có những quả to giá lên đến hàng triệu đồng. Ảnh: Giadinhnet. Theo người trồng, phật thủ không dùng cho ăn uống mà dùng làm đồ lễ thờ cúng nên chất lượng quả phụ thuộc vào kích cỡ, hình dạng, màu sắc. Quả càng to, càng đẹp giá thành càng cao. Ảnh: Lao động. Vài năm gần đây, những cây phật thủ còn được nhà vườn đưa lên chậu thành bonsai đẹp mắt. Ảnh: Lao động. Mỗi chậu phật thủ có giá từ 1-3 triệu đồng. Chậu phật thủ to, đẹp giá có thể hàng chục triệu đồng. Ảnh: Lao động thủ đô. Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

