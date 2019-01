10 thương hiệu đắt đỏ nhất Việt Nam năm 2018

Theo đó, Viettel tiếp tục đứng số 1 trong danh sách thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2018, với mức định giá 3,178 tỷ USD (tăng 23,7% so với năm 2017), cao gấp 2 lần hai thương hiệu đứng thứ hai và thứ ba. Ảnh: Zing. Tập đoàn Viettel cũng đứng ở vị trí 47 trong bảng xếp hạng 300 thương hiệu viễn thông giá trị nhất thế giới năm 2018 của Brand Finance. Ảnh: Zing. Đứng thứ hai trong danh sách tại Việt Nam là Vinamilk có giá trị gần 1,9 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2017. Ảnh: Brands Vietnam. Thứ ba là VNPT với trị giá gần 1,34 tỷ USD, tăng 16%. Trong năm 2018, VNPT đạt lợi nhuận 6.445 tỷ đồng, vượt 9,4% kế hoạch và tăng trưởng gần 25% lợi nhuận so với năm 2017. Ảnh: Baodautu. Có trị giá 1,18 tỷ USD (tăng 10%), thương hiệu Vinhomes xếp ở vị trí thứ 4. Vinhomes là nhà phát triển bất động sản thương mại lớn nhất tại Việt Nam. Ảnh: Vingroup. Sabeco đứng thứ 5 khi đạt 947 triệu USD, tăng thêm 16% so với năm 2017. Ảnh: Nhadautu. Tổng công ty Viễn thông MobiFone đứng thứ 6 trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2018 (tăng 1 bậc so với năm 2017). Trong lĩnh vực viễn thông, giá trị thương hiệu của MobiFone đứng thứ 2 trong ngành viễn thông. Ảnh: VOV. Vị trí tiếp theo thuộc về VinaPhone - một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin....Ảnh: Vinaphone. Vietnam Airlines cũng góp mặt trong danh sách. Hãng hàng không này đã giữ vững chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế 4 sao trong 3 năm liên tiếp và hướng tới chất lượng 5 sao dự kiến từ năm 2020. Ảnh: Vietnam Airlines. Vị trí tiếp theo thuộc về VietinBank. Năm 2018, nhà băng này cũng lọt vào Top 400 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới với sức mạnh thương hiệu và giá trị thương hiệu đều tăng mạnh. Ảnh: Zing. Góp mặt trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2018 còn có BIDV. Năm 2018, BIDV cũng được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng khác. Ảnh: VTC. Video: Thương hiệu Việt xưa và nay. Nguồn: VTV1.

Theo đó, Viettel tiếp tục đứng số 1 trong danh sách thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2018, với mức định giá 3,178 tỷ USD (tăng 23,7% so với năm 2017), cao gấp 2 lần hai thương hiệu đứng thứ hai và thứ ba. Ảnh: Zing. Tập đoàn Viettel cũng đứng ở vị trí 47 trong bảng xếp hạng 300 thương hiệu viễn thông giá trị nhất thế giới năm 2018 của Brand Finance. Ảnh: Zing. Đứng thứ hai trong danh sách tại Việt Nam là Vinamilk có giá trị gần 1,9 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2017. Ảnh: Brands Vietnam. Thứ ba là VNPT với trị giá gần 1,34 tỷ USD, tăng 16%. Trong năm 2018, VNPT đạt lợi nhuận 6.445 tỷ đồng, vượt 9,4% kế hoạch và tăng trưởng gần 25% lợi nhuận so với năm 2017. Ảnh: Baodautu. Có trị giá 1,18 tỷ USD (tăng 10%), thương hiệu Vinhomes xếp ở vị trí thứ 4. Vinhomes là nhà phát triển bất động sản thương mại lớn nhất tại Việt Nam. Ảnh: Vingroup. Sabeco đứng thứ 5 khi đạt 947 triệu USD, tăng thêm 16% so với năm 2017. Ảnh: Nhadautu. Tổng công ty Viễn thông MobiFone đứng thứ 6 trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2018 (tăng 1 bậc so với năm 2017). Trong lĩnh vực viễn thông, giá trị thương hiệu của MobiFone đứng thứ 2 trong ngành viễn thông. Ảnh: VOV. Vị trí tiếp theo thuộc về VinaPhone - một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin....Ảnh: Vinaphone. Vietnam Airlines cũng góp mặt trong danh sách. Hãng hàng không này đã giữ vững chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế 4 sao trong 3 năm liên tiếp và hướng tới chất lượng 5 sao dự kiến từ năm 2020. Ảnh: Vietnam Airlines. Vị trí tiếp theo thuộc về VietinBank. Năm 2018, nhà băng này cũng lọt vào Top 400 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới với sức mạnh thương hiệu và giá trị thương hiệu đều tăng mạnh. Ảnh: Zing. Góp mặt trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2018 còn có BIDV. Năm 2018, BIDV cũng được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng khác. Ảnh: VTC. Video: Thương hiệu Việt xưa và nay. Nguồn: VTV1.